Süper Lig’de farklı şampiyonlar bulmak zor!

Medipol Başakşehir’in mutlu sona ulaşmasıyla şampiyon kulüp sayısı 6’ya yükselse de Süper Lig hala Avrupa futbolunun "en az şampiyon çıkaran" büyük ligleri arasında yer alıyor.

1959’dan beri düzenlenen Türkiye liginde Galatasaray ’ın 22, Fenerbahçe ’nin 19, Beşiktaş ’ın 15, Trabzonspor’un 6, Bursaspor ve Medipol Başakşehir’in ise birer şampiyonluğu bulunuyor. Şampiyonluk, Trabzonspor’un ligi zirvede bitirdiği 1983-84 sezonundan bu yana yapılan 36 sezonun 34’ünde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında gidip geliyor.

UEFA ülke sıralamasında 11. olan Türkiye, ilk 10’daki (1. İspanya, 2. İngiltere, 3. Almanya , 4. İtalya, 5. Fransa, 6. Portekiz, 7. Rusya, 8. Belçika, 9. Hollanda, 10. Ukrayna) liglere bakıldığında, şampiyon çeşitliliği bakımından yalnızca Portekiz ve Ukrayna’nın önünde. Türkiye, Ukrayna gibi Sovyetler Birliği dönemindeki şampiyonların hesaba katılmadığı Rusya ligiyle beraber 8. sırayı paylaşıyor.

Dinamo Kiev, Shakhtar Donetsk ve Tavriya Simferopol olmak üzere 3 farklı şampiyon çıkaran Ukrayna Premier Ligi, sadece 29 sezondur oynanıyor. Rusya Ligi’nde de Ukrayna gibi Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından 1992’de kurulmasına rağmen 6 kulüp şampiyonluk sevinci yaşadı.

Benfica, Porto ve Sporting Lizbon’un domine ettiği Portekiz ligi, 1934’den bu yana düzenlendiği göz önüne alındığında, çıkardığı 5 şampiyonla Türkiye’den bile daha tahmin edilebilir bir görüntü verdi.

Almanya, Hollanda ve İngiltere liglerinde 20’den fazla şampiyon var

Şampiyon çeşitliliği konusunda başı, 29’ar kulübün kupa kaldırdığı Almanya ve Hollanda çekiyor. Bu iki ligi, İngiltere (24) ve Fransa (19) ligleri takip ediyor.

Kökleri, İngiltere ve Hollanda ligleri gibi 19. yüzyıla kadar dayanan İtalya ve Belçika’da ise 16’şar kulübün şampiyonluğu bulunuyor.

1929’da başlamasına karşın 9 farklı şampiyon çıkarabilen İspanya ligi de rekabet bakımından Türkiye’ye benzer bir performans sergiliyor.

UEFA klasmanında ilk 10’da yer alan ülkeler ile Türkiye’nin en üst futbol liginde şampiyonluk yaşayan kulüp sayıları şöyle:

Ülke Ligde şampiyon olan kulüp sayısı

1 Almanya 29 Hollanda 29

3 İngiltere 24

4 Fransa 19

5 İtalya 16 Belçika 16

7 İspanya 9

8 Rusya 6 Türkiye 6

10 Portekiz 5

11 Ukrayna 3

Söz konusu liglerde şampiyonluk şu takımlar arasında dağıldı:

Almanya

Kuruluş tarihi: 1903

İlk şampiyon: Lokomotive Leipzig

Son şampiyon: Bayern Münih

Şampiyonlar: Bayern Münih (30 kez), Nürnberg (9), Borussia Dortmund (8), Schalke 04 (7), Hamburg (6), Stuttgart (5), Borussia Mönchengladbach (5), Werder Bremen (4), Kaiserslautern (4), Köln (3), Lokomotive Leipzig (3), Greuther Fürth (3), Hertha Berlin (2), Viktoria 89 Berlin (2), Dresdner (2), Hannover 96 (2), Karlsruhe (1), Holstein Kiel (1), 1860 Münih (1), Fortuna Düsseldorf (1), Eintracht Frankfurt (1), Blau-Weiss Berlin (1), Eintracht Braunschweig (1), Rot-Weiss Essen (1), Freiburg (1), Phönix Karlsruhe (1), Mannheim (1), Wolfsburg (1), *Rapid Wien (1)

Hollanda

Kuruluş tarihi: 1888

İlk şampiyon: Concordia

Son şampiyon: Ajax (2018-19)

Şampiyonlar: Ajax (34), PSV Eindhoven (24), Feyenoord (15), HVV Den Haag (10), Sparta Rotterdam (6), RAP (5), Go Ahead Eagles (4), Koninklijke (3), Willem II (3), Craeyenhout (3), AZ Alkmaar (2), Heracles (2), ADO Den Haag (2), Racing Heemstede (2), NAC Breda (1), Twente (1), DWS (1), Roda Kerkrade (1), Be Quick (1), Eindhoven (1), Enschede (1), DOS (1), Den Bosch (1), De Volewijckers (1), Haarlem (1), Limburgia (1), SVV (1), Quick Den Haag (1), Concordia (1)

İngiltere

Kuruluş tarihi: 1888

İlk şampiyon: Preston North End

Son şampiyon: Liverpool

Şampiyonlar: Manchester United (20), Liverpool (19), Arsenal (13), Everton (9), Aston Villa (7), Sunderland (6), Chelsea (6), Manchester City (6), Newcastle United (4), Sheffield Wednesday (4), Wolverhampton Wanderers (3), Leeds United (3), Huddersfield Town (3), Blackburn Rovers (3), Preston North End (2), Tottenham (2), Derby County (2), Burnley (2), Portsmouth (2), Sheffield United (1), West Bromwich Albion (1), Ipswich Town (1), Nottingham Forest (1), Leicester City (1)

Fransa

Kuruluş tarihi: 1932

İlk şampiyon: Olympique Lillois

Son şampiyon: Paris Saint-Germain

Şampiyonlar: Saint-Etienne (10), Olympique Marsilya (9), Paris Saint-Germain (9), Nantes (8), Monaco (8), Olympique Lyon (7), Reims (6), Bordeaux (6), Nice (4), Lille (3), Sochaux (2), Sete (2), Olympique Lillois (1), RCF Paris (1), Roubaix (1), Strasbourg (1), Auxerre (1), Lens (1), Montpellier (1)

İtalya

Kuruluş tarihi: 1898

İlk şampiyon: Genoa

Son şampiyon: Juventus

Şampiyonlar: Juventus (36), Inter (18), Milan (18), Genoa (9), Torino (7), Bologna (7), Pro Vercelli (7), Roma (3), Fiorentina (2), Napoli (2), Lazio (2), Cagliari (1), Casale (1), Novese (1), Sampdoria (1), Verona (1)

Belçika

Kuruluş tarihi: 1895

İlk şampiyon: RFC Liege

Son şampiyon: Club Brugge

Şampiyonlar: Anderlecht (34), Club Brugge (16), Union (11), Standard Liege (10), Beerschot (7), Racing Brüksel (6), RFC Liege (5), Daring Brüksel (5), Antwerp (4), Mechelen (4), Lierse (4), Genk (4), Cercle Brugge (3), Beveren (2), Molenbeek (1), Gent (1)

İspanya

Kuruluş tarihi: 1929

İlk şampiyon: Barcelona

Son şampiyon: Real Madrid

Şampiyonlar: Real Madrid (34), Barcelona (26), Atletico Madrid (10), Athletic Bilbao (8), Valencia (6), Real Sociedad (2), Sevilla (1), Real Betis (1), Deportivo (1)

Rusya

Kuruluş tarihi: 1992

İlk şampiyon: Spartak Moskova

Son şampiyon: Zenit

Şampiyonlar: Spartak Moskova (10), CSKA Moskova (6), Zenit (6), Lokomotiv Moskova (3), Rubin Kazan (2), Alania Vladikavkaz (1)

Türkiye

Kuruluş tarihi: 1959

İlk şampiyon: Fenerbahçe

Son şampiyon: Medipol Başakşehir

Şampiyonlar: Galatasaray (22), Fenerbahçe (19), **Beşiktaş (15), Trabzonspor (6), Bursaspor (1), Medipol Başakşehir (1)

Portekiz

Kuruluş tarihi: 1934

İlk şampiyon: Porto

Son şampiyon: Porto

Şampiyonlar: Benfica (37), Porto (29), Sporting Lizbon (18), Belenenses (1), Boavista (1)

Ukrayna

Kuruluş tarihi: 1992

İlk şampiyon: Tavriya Simferopol

Son şampiyon: Shakhtar Donetsk

Şampiyonlar: Dinamo Kiev (15), Shakhtar Donetsk (13), Tavriya Simferopol (1)

NOT: *Avusturya kulübü Rapid Wien, 2. Dünya Savaşı döneminde Almanya liginde mücadele etti ve 1941’de kupayı kaldırdı.

**Beşiktaş’ın, 1956-57 ve 1957-58 sezonlarında Türkiye şampiyonu olarak tescillenmesi nedeniyle toplam şampiyonluk sayısı, profesyonel lig sezonu sayısından 2 fazladır.

NOT-2: Bu sezon Hollanda ligi, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilmiştir. Ne şampiyon ne de küme düşen takım olmuştur.

AA