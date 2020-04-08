Süper Lig'de bu sezon ilk haftadan itibaren gösterdiği başarılı performansla sık sık kendisinden söz ettiren, takımı kötü gitse de çoğu maçı bireysel performansı ile çevirmeyi başaran Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Muslera, taraftarların da beğenisini kazanmayı başardı.

Fanatik'in Twitter hesabından paylaştığımız 'Sizce Süper Lig'de ilk 26 haftanın en iyi kalecisi kimdi?' anketinde en yüksek oyu alan isim Uruguaylı file bekçisi oldu. 5 bin 318 takipçimiz anketimize katıldı. Muslera oynların yüzde 43.6'sını alarak birinci sırada yer aldı.

Uruguaylı file bekçisini takip eden isim ise bu sezon başarılı maçları ile ön plana çıkan Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır oldu. Genç kaleci takipçilerimizin yüzde 42.1 oyunu alarak 2. sırada yer buldu ve az farkla birinciliği kaçırdı.

Ankette yer alan Mert Günok ise oynların 10.8'ini alarak 3., Sivasspor'un kalecisi Samassa ise oyların yüzde 3.6'sını alarak 4. sırada yer aldı.