Süper Lig'de ilk yarı geride kalırken gol krallığı yarışında da müthiş bir çekişme var. İlk 17 hafta sonunda beş yabancı oyuncu Papiss Cisse, Alexander Sörloth zirvede yer alırken hangisinin daha iyi olduğu konusunda istatistikler bizlere ışık tutuyor.

Sörloth'un asist sayısı fazla

Papiss Cisse ve Alexander Sörloth attıkları 12'şer golle ilk sırada yer alırken Trabzonspor'un Norveçli oyuncusu Sörloth yaptığı 5 gol pası ile ön plana çıktı. Stancu ve Vedat Muriç yine 3'er asist yaparken Cisse arkadaşlarına hiç gol pası veremedi.

Jahovic penaltıları kaçırmadı, Cisse hiç kullanmadı

Süper Lig'de en çok gol atan beş oyuncu arasında en çok penaltı golü atan oyuncu 4 golle Adis Jahovic oldu. Stancu 3 penaltı golü, Vedat Muriç 2 penaltı golü atarken Sörloth bir kez penaltı golü kaydetti ilginç olan Papiss Cisse hiç penaltı golü atmadan devreyi kapattı.

Dakika / Gol değeri en iyi Stancu

Bu sezon en çok gol atan beş golcü arasında en az süre alan isim Gençlerbirliği takımından Bogdan Stancu oldu. Rumen oyuncu 1072 dakika sahada kalıp 11 gol attı ve 97 dakikada bir gol değeri ile ilk sırada yer aldı. Cisse ise 102 dakikada bir gol atıp bu alanda ikinci sırada kaldı. Sörloth ve Jahovic takımlarının tüm maçlarında görev alırken (17 maç) son hafta Jahovic kırmızı kart gördü ve 18.hafta cezalı duruma düştü.









Takımın gollerine en çok katkı veren oyuncular Stancu ve Sörloth

Takımlarının bu sezon ligde attığı gollerle en çok katkı veren oyuncular ise Stancu ile Sörloth oldu. Stancu bu sezon 28 gol atan Gençlerbirliği takımının 14 golüne (11 gol-3 asist) yani %50'sine katkı yaparken Sörloth 35 gol atan Trabzonspor'un 17 golüne (12 gol-5 asist) %49'una imza attı.

Tüm sezon resmi maçlarda Sörloth ilk sırada

Tüm sezon boyunca resmi maçlarda (Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa Kupaları) en çok gol atan oyuncu ise Sörloth oldu. Trabzonsporlu oyuncunun ardından Yeni Malatyaspor'dan Jahovic geliyor.

Alexander Sörloth 15 gol (12 Lig-1 Kupa-2 Avrupa)

Adis Jahovic 13 gol (10 Lig-3 Avrupa)

Papiss Cisse 12 gol (12 Lig)

Vedat Muriç 11 gol (10 Lig-1 Kupa)

B. Stancu 11 gol (11 Lig)





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