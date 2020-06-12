Süper Lig'in 27.haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor ile karşılaşırken 14.dakikada Ozan Tufan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Fenerbahçe böylece bu sezon 9 . kez kırmızı kart gördü ve ligin en çok oyuncusu ihraç olan takımı konumunda yer alıyor.

Gustavo ve Ozan Tufan iki kez ihraç oldu

Sinirlerine hakim olamayan takımda bu sezon Deniz Türüç, Luiz Gustavo (2), Vedat Muriç, Garry Rodrigues, Tolgay Arslan, Mauricio Isla ve Ozan Tufan (2) kırmızı kart gören oyuncular oldu.