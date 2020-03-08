Geride kalan 25 haftanın taraftar bilançosu belli oldu.

Süper Lig ekipleri arasında en çok seyirciye oynayan ilk 10 takım ve taraftar sayıları şöyle:

Fenerbahçe 35 bin 555

Galatasaray 34 bin 947

Trabzonspor 29 bin 835

Beşiktaş 28 bin 545

Konyaspor 16 bin 500

Antalyaspor 11 bin 534

Sivasspor 11 bin 353

Ankaragücü 10 bin 775

Göztepe 9 bin 882

Kayserispor 9 bin 536

İlk 10'a giren takımlara arasında en çok kadın seyirci oranı ise Trabzonspor'da.

Trabzonspor'un 29 bin 835 taraftar ortalamasının yüzde 18'i kadın seyirci.

Beşiktaş yüzde 17 ile ikinci, Göztepe ise yüzde 16 ile 3. sırada yer aldı.

Ligin en az taraftar oynayan ekibi ise BtcTurk Yeni Malatyaspor. Malatyaspor'un ortalaması 7 bin 387.