Süper Lig'de en çok atan ile en az yiyen karşılaşıyor

Süper Lig'in 26.haftasında ligin en çok gol atan takımı Trabzonspor ile ligin en az gol yiyen ikinci takımı karşı karşıya gelecek.

15 Mart 2020, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Süper Lig'de en çok atan ile en az yiyen karşılaşıyor

52 puandaki Trabzonspor ile Başakşehir, aynı zamanda ligin en çok gol atan ile en az gol yiyen takımları...Bordo-Mavililer 25 haftalık bölümde attığı 58 gol ile bu alanda zirvede yer alırken, kalesinde 24 gol gören Başakşehir de bu noktada Galatasaray’dan (20) sonra en iyisi. Buna karşılık Trabzonspor’un ligde yediği gol sayısı 27 olurken, İstanbul ekibi ise 25 haftalık bölümde 49 gol kaydetti. Bu maç öncesi Trabzonspor’un gol averajı 31, Başakşehir’in ise 25 olarak gerçekleşti.


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