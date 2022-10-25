Spor Toto Süper Lig'de 11 hafta geride kaldı. Her hafta ligimizde sürpriz sonuçlar çıkarken, bu hafta da beklenmedik skorların sonuçlandığı karşılaşmalar oynandı. Galatasaray harika başlayıp ilk devresini 2-0 önde kapattığı maçta evinde Alanyaspor'la 2-2 berabere kaldı, Beşiktaş ise 31. saniyede öne geçtiği maçta Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. Bu karşılaşmaların ardından Sarı-Kırmızılılar'da Okan Buruk, Siyah-Beyazlılar'da da Valerien Ismael'in gelecekleri tartışılmaya başlandı.









Hem 3 puana uzandı hem mesajı verdi

Süper Lig'de zirve de 11. hafta sonunda el değiştirdi. Haftaya lider giren Adana Demirspor, Konyaspor'la 1-1 berabere kalınca, Başakşehir'i 1-0 deviren Fenerbahçe zirveye yerleşti. BAY haftasını da geçen ve bu nedenle bir maçı eksik olan Jorge Jesus'un ekibi zorlu rakibi karşısında hem 3 puana uzandı, hem de şampiyonluk yolunda iddialı olduğunun mesajını bir kez daha verdi.

İki rakip ilk 5'te!

Yayıncı kuruluş da Süper Lig'in 11. haftasının koşu mesafelerini paylaştı. Haftanın en çok koşan ekibi 118 bin 932 kilometre ile son şampiyon Trabzonspor oldu. Bordo-Mavililer 1-0 kazandığı Sivasspor karşılaşmasında epey bir efor sarfetti. Fırtına'yı, Hatay karşısında kaybeden Beşiktaş (117.906), Giresun'la berabere kalan Ankaragücü (117.888), Başakşehir'i deviren Fenerbahçe (117.630) ve Sarı-Lacivetliler'in rakibi Başakşehir (117.514) takip etti.

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Sacha Boey...

Sıralama böyle devam ederken, son sıradaki ekip ise dikkat çekti. Süper Lig'in 11. haftasında en az koşan takım Galatasaray oldu. Sarı-Kırmızılılar 2-2 berabere kaldığı Alanyaspor karşılaşmasında 108 bin 824 kilometre koştu. Bu durumda elbette Sacha Boey'un 31. dakikada atılması ve Galatasaray'ın uzatmalarla birlikte yaklaşık 70 dakikayı 10 kişi oynamasının da büyük bir payı var.