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Süper Lig'de derbi heyecanı! Hafta sonu futbola doyacağız

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor Dev maçı beIN SPORTS 1 ve Fanatik canlı anlatım sayfasında takip edebilirsiniz.

04 Kasım 2022, Cuma 11:42 Son Güncelleme:
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Süper Lig'de derbi heyecanı! Hafta sonu futbola doyacağız

Dünya Kupası öncesi Süper Lig ’de sezonun en kritik maçlarından birinde Galatasaray , evinde Beşiktaş ’ı ağırlayacak. Karşılaşma, 5 Kasım Cumartesi günü 20.00’da beIN SPORTS 1 ekranlarında seyirci ile buluşacak. 

Premier Lig’de haftanın maçında ise bu sezon liderlik koltuğunu bırakmayan Arsenal, Kuzey Batı Londra derbisinde Chelsea’nin konuğu olacak. beIN SPORTS 3 ekranlarındaki mücadele 6 Kasım Pazar günü 15.00’da başlayacak. Bu sezon ilk dördün önemli adaylarından biri olan Tottenham, istediği sonuçları alamayan Liverpool’u konuk edecek. Fransa’da ise Marsilya, evinde Lyon’u ağırlayacak. 

Galatasaray - Beşiktaş, Chelsea – Arsenal derbilerinin yanı sıra Marsilya – Lyon ve Tottenham – Liverpool karşılaşmaları başta olmak üzere hafta sonu tam 61 maç, Digiturk ekranlarında olacak.

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