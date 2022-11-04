Dünya Kupası öncesi Süper Lig ’de sezonun en kritik maçlarından birinde Galatasaray , evinde Beşiktaş ’ı ağırlayacak. Karşılaşma, 5 Kasım Cumartesi günü 20.00’da beIN SPORTS 1 ekranlarında seyirci ile buluşacak.

Premier Lig’de haftanın maçında ise bu sezon liderlik koltuğunu bırakmayan Arsenal, Kuzey Batı Londra derbisinde Chelsea’nin konuğu olacak. beIN SPORTS 3 ekranlarındaki mücadele 6 Kasım Pazar günü 15.00’da başlayacak. Bu sezon ilk dördün önemli adaylarından biri olan Tottenham, istediği sonuçları alamayan Liverpool’u konuk edecek. Fransa’da ise Marsilya, evinde Lyon’u ağırlayacak.

Galatasaray - Beşiktaş, Chelsea – Arsenal derbilerinin yanı sıra Marsilya – Lyon ve Tottenham – Liverpool karşılaşmaları başta olmak üzere hafta sonu tam 61 maç, Digiturk ekranlarında olacak.