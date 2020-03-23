Geçtiğimiz günlerde KPMG'nin Avrupa'nın 5 büyük liginde (İngiltere, İtalya, İspanya, Fransa, Almanya) toplam zararın 4 milyar Euro'yu bulacağını sayfalarımıza taşımıştık. Süper Lig'in ertelenmesi kararı sonrasında belirsizlik sürerken, mali tablo da kulüplerin korkulu rüyası. Kulüpler Birliği'nin son toplantısında ekonomik anlamda 'çıkış yolu' aranırken, bu konudaki planları değerlendirmek üzere yeniden toplantı yapılması kararlaştırıldı. İlk etapta maçların durması nedeniyle ligin genelinde 4.5 milyon liralık maç günü bilet gelirlerinden takımlar mahrum kalıyor.

4 BÜYÜKLER ZORDA

Diğer gelir kalemlerinde olduğu gibi kulüp mağazalarının da kapatılması sonrasında ortalama 3 milyon liralık kayıp söz konusu. Kulüplerin en büyük gelir kalemi olan yayın bedellerinde sezonu şampiyon tamamlayan takımın 220-250 milyon liralık geliri kasasına koyması hesaplanmıştı. Ancak yayıncı kuruluşun kulüplerle yeniden masaya oturması da gündeme gelecek. Bitime 8 hafta kala durdurulan liglerin, bu süreçte oluşabilecek gelir kaybının toplamda 500 milyon lirayı bulabileceği tahmin ediliyor. Ancak bu zararın en büyük etkisi ise 4 büyük takıma olacak.

300 MİLYON TL KAYIP!

Yayıncı kuruluş, TFF ve Kulüpler Birliği arasındaki anlaşmaya göre her kulüp 38 milyon TL katılım payı alırken her şampiyonluk için 3.2 milyon TL ödeniyor. Bu gelirleri zaten kasasına koyan kulüpleri zor durumda bırakacak detaylardan biri de galibiyet ve beraberlik primlerinden mahrum kalmaları. 3 puana 2 milyon 700 bin TL alan takımlar, beraberlik için de 1.4 milyon TL alıyordu. Maçlar olmadığı müddetçe bu gelirler de olmayacak. Kulüplerin tamamının yayın geliri zararının 300 milyon lirayı aşması bekleniyor.