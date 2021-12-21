Sivasspor , Spor Toto Süper Lig 'in 18. haftasında sahasında mücadele edeceği Ç. Rizespor ile ligde 19. kez karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Sivasspor, yarın saat 17.00'da sahasında Rizespor ile karşı karşıya gelecek. İki ekip yarın oynanacak olan maçla birlikte 19. kez rakip olacak. İki ekip arasında geride kalan 18 lig maçının 4'ünü Sivasspor, 6'sını da Rizespor kazandı. 8 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi.

İkili rekabette toplam 33 gol atıldı. Sivasspor rakip fileleri 16 kez havalandırırken, kalesinde ise 17 gol gördü. Sivasspor ile Çaykur Rizespor son olarak geçen sezonun ikinci devresinde karşılaşmış, maç 0-0 sona ermişti.

Süper Lig'de deplasman puanı kazanamayan tek takım olan Çaykur Rizespor (8M), Sivasspor karşısında alacağı mağlubiyet sonrası kulüp tarihinin en uzun dış saha mağlubiyet serisini tekrarlamış olacak. Karadeniz ekibi Şubat-Eylül 2020 arasında 9 yenilgi almıştı.



