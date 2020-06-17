Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, Süper Lig ’e 3 ay ara verilmesine neden oldu. Bu süreçte yayıncı kuruluş, kulüplere ödemesi gereken parayı kesti. Zaten zor durumda olan takımlar, bu hamleyle ekonomik anlamda iyice darboğaza girdi. Birçok kulüp oyuncuların maaşlarını yatıramadı. Geçtiğimiz hafta Süper Lig’de heyecan yeniden başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı da kulüplerin ekonomik sorununu çözmek adına önemli bir adım attı. Bakanlık, yayıncı kuruluş yetkilileri ile görüşerek futbol takımlarına yapılması gereken gecikmiş ödemelerin bir an önce Türkiye Futbol Federasyonu’na yatırılması gerektiğini iletti.

Kısa sürede ödenecek

Federasyon’dan da bu para gelir gelmez kulüplere dağıtılması istendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bu talebi üzerine yayıncı kuruluş, parayı TFF’ye göndermek adına kaynak yaratmak için hemen harekete geçti. Kulüplerin kısa sürede ödemeleri alması bekleniyor.