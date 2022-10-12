Derleyen: Kaan Karahan

Futbolseverlerin büyük beklenti içine girdiği bazı isimler, ilerleyen yıllarda kendilerinden bekleneni veremedi. Altyapıdan gözbebeği olarak çıkan, Anadolu'da şov yapan, 4 büyükleri peşine takan ve profesyonel liglerin bir dönemin pek çok aranan oyuncusu... Yolu şu sıralar amatör liglere düşen isimleri derledik.

Mehmet Güven

Galatasaray altyapısından yetişen Mehmet Güven, Sarı Kırmızılı formayı 59 kez giydi, 2 gol, 3 asistle oynadı. Galatasaray'da 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Mehmet, Eylül 2009'da Ufuk Ceylan transferinde takasla Manisaspor'a gitti.

Manisa sonrası Eskişehirspor, Konyaspor, Osmanlıspor, Afyonspor, Giresunspor, Manisa FK, Etimesgut Belediyespor, Kahramanmaraşspor gibi ekiplerde oynayan tecrübeli ön liberonun Süper Lig'de 247 maçı bulunuyor. 35 yaşındaki orta saha, futbol hayatını Kavaklıderespor'da sürdürüyor.

Gökhan Emreciksin

2009 yılında Ankaragücü'nden Fenerbahçe 'ye transfer olan Gökhan Emreciksin için işler hiç yolunda gitmedi. Büyük umutlara geldiği Fenerbahçe'de formaya hasret kalan Gökhan'ın Sarı Lacivertli forma altındaki macerası çok kısa sürdü.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra sırasıyla Kayserispor, Manisaspor, Konyaspor , Elazığspor, Göztepe, Boluspor, Kartalspor, Tarsus İdman Yurdu, Cizrespor, Tekirdağspor, Kütayhaspor'da forma giydikten sonra Kıbrıs'ın yolunu tutan 35 yaşındaki oyuncu, Lapta ve Akıncılar'da oynadıktan sonra İstanbul Siirtgücü'ne geldi. Daha sonra Alaşehir Belediyespor, İzmirspor ve Bismil 1936 Gençlik Ve Spor'a katıldı.

Bir dönemin en gözde isimleri arasında yer alan 38 yaşındaki Gökhan, Ekim 2022'de Bahçelievler Gümüşhanespor'a transfer oldu.

Rıdvan Şimşek

Beşiktaş , 2009 yılının yaz transfer döneminde Karşıyaka'nın genç yeteneği Rıdvan Şimşek'i sessiz sedasız kadrosuna katmıştı. Transfer olmasının ardından, ''İsmimi babam değil, Fenerbahçeli olan amcam koymuş. Sanırım benim de Rıdvan Dilmen gibi iyi bir futbolcu olmamı istiyordu'' açıklamasını yapan Rıdvan'ın ne yazıkki Beşiktaş kariyeri istediği gibi gitmedi. Ayağının kırılmasının ardından bir türlü göze giremeyen, daha sonra '7' numarasını 2010 yılında Beşiktaş'ın bomba transferi Ricardo Quaresma'ya devreden Rıdvan'ın 2013'te Kara Kartal serüveni sona erdi.

Beşiktaş sonrası Gaziantepspor, Karşıyaka, Antalyaspor, Sivasspor, Gaziantep FK, Keçiörengücü, İstanbulspor ve Altay'da oynayan 32 yaşındaki sağ bek, Ocak 2022'de Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden İzmirspor'la anlaştı. Tecrübeli isim, kariyer yolculuğuna İzmir'de devam ediyor.

Aykut Akgün

Altyapısı Almanya olan Aykut, uzun yıllar Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'de boy gösteren, Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı isimlerden... Çok genç yaşlarda Almanya'dan Trabzonspor'a gelen, Bordo Mavililer'den ayrılması sonrası 2011'de Fırtına'ya geri dönen Aykut, Karadeniz ekibinde 72 maça çıktı.

Çaykur Rizespor, Karabükspor, Adana Demirspor, Eskişehirspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor ve Çorum FK formaları giyen 35 yaşındaki oyuncu, Eylül 2022'de Nilüfer Belediye Spor Kulübü'ne transfer oldu.

Tolgahan Acar

2002 yılında Adanaspor'da profesyonel olan Tolgahan, 18 yaşında Gaziantepspor'a transfer oldu. Kırmızı Siyahlılar'da beklediği forma şansını bulamamasının ardından Adanaspor'a dönen Tolgahan, devam eden süreçte Göztepe, Adanaspor, Altınordu, Sivasspor, Denizlispor, Giresunspor ve Şanlıurfaspor formaları giydi, Yiğidolar'la 1. Lig Şampiyonluğu yaşadı.

Süper Lig'de 51, 1. Lig'de 199, 2. Lig'de 37, 3. Lig'de ise 28 maça çıkan tecrübeli kaleci, Eylül 2022'de Adana'ya amatör olarak Adana 1954 FK forması ile döndü.

Kadir Bekmezci

Altyapı eğitimini Belçika'da alan Kadir, ülkemize 2007 yılında geldi. 2 sene Gençlerbirliği Oftaş'ta oynayan başarılı ön libero, çıkışını Sivasspor'da yaptı. Sivas sonrası Antalyaspor, Boluspor ve Elazığspor'da oynayan 37 yaşındaki oyuncu, şu sıralar Devrek Belediyespor'da oynuyor.

Göksu Türkdoğan

Elazığspor'da alt ligde şampiyonluk yaşayan Göksu Türkdoğan, 2012/2013 sezonunda Bordo Beyazlılar'la Süper Lig'de forma giydi. Kasım 2012'de Elazığspor'un Galatasaray'ı ağırladığı maçta Muslera'nın kırmızı kart görmesi ile kaleye geçen Felipe Melo'yu geçemeyen ve bu tarihi anla futbolseverlerin hafızasına kazınan Göksu, devam eden süreçte Kayseri Erciyespor'a transfer oldu.

Burada da 1. Lig'de şampiyonluk yaşayan Göksu, ardından Ankaraspor, Altınordu, Samsunspor, Bodrumspor, Tuzlaspor, Pendikspor ve Etimesgut Belediyespor'da profesyonel kariyerini sürdürdü. Toplam 133 gol atmayı başaran 37 yaşındaki forvet, sezon başı İnegöl Kafkas Gençlikspor'la anlaştı.

Ali Göçmen

Kasımpaşa altyapısından yetişen ve fizik gücüyle öne çıkan Ali, Malik'in etkili performansı nedeniyle turnuvada formaya hasret kalmıştı. 2016'da takımı ile profesyonel sözleşmeye imza atan genç forvet, kiralık gittiği Gölcükspor ve Düzcespor'da da bekleneni veremedi. Mayıs 2021'de Paşa ile sözleşmesi sona eren Ali, amatöre döndü, Uzunköprüspor ve Gerede 1970 FK'nın ardından Mersin 33 FK'ya katıldı.

Ibrahima Yattara

Geçen sezon Denizli Süper Amatör Lig ekiplerinden Yeşil Çivril Belediyespor'da oynayarak 7 yıl sonra futbola geri dönen 42 yaşındaki Yattara, bu sezon Muğla Süper Amatör Lig'de yer alan Ortaköyspor'un başarısı için ter döküyor.

Trabzonspor'da 8 sezon forma giydikten sonra Mersin İdman Yurdu'na transfer olan daha sonra şansını yurt dışında deneyen yetenekli kanat oyuncusu, Belçika 3. Lig ekiplerinden La Loviere Centre'de forma giydikten sonra futbolu bırakmıştı. Yattara, 'İbrahim Üçüncü' adıyla boy gösteriyor.

Fatih Yiğen

1 Haziran 1983 doğumlu olan Fatih, 39 yaşında olmasına rağmen futbol hayatına devam ediyor. Denizlispor, Göztepe ve Altay gibi köklü kulüplerin formalarını giyen tecrübeli isim, 2017'de amatöre Yeşilçınarspor'la dönmüştü. 4 yıl burada oynayan Fatih, bu sezon başı Çivril Kıralan Demirspor'un yolunu tuttu.

Emrah Tuncel

Futbola Malatyaspor'da başlayan Emrah, kariyeri boyunca birçok takımda forma giymiş oyunculardan. Akhisarspor'da görev aldığı dönem çıkış yakalayan ve 5 yıl Akigo'nun kalesini koruyan Emrah, ilerleyen süreçte Şanlıurfaspor, Ankaragücü, Manisaspor gibi takımlarda oynadı.

Şu sıralar 35 yaşında olan tecrübeli kaleci, Adana 1954 FK ile amatöre dönmesinin ardından bu sezon memleketinin takımı Malatya Yeşilyurt Belediyespor'la anlaşma sağladı.

Hasan Türk

2012/13 sezonunda Samet Aybaba döneminde A takım kadrosuna dahil edilen Hasan Türk, hırsı ve çalışkanlığıyla hocasının gözüne girmeyi başarmıştı. Beşiktaş'ın umut vadeden oyuncuları arasında gösterilen Hasan için ilerleyen süreç olumlu gitmedi. Sırasıyla Göztepe, Kırklarelispor ve Bayrampaşa'ya kiralanan orta saha oyuncusu, 2016'da bonservisiyle Sivasspor'a gitti.

Sivas'ta resmi maça çıkmadan Kırklarelispor'un yolunu tutan Hasan, Çanakkale Dardanel, Başkent Akademi, Erbasspor, Kemerspor ve Manisaspor sonrası Lüleburgazspor'a katıldı. 29 yaşında olan merkez orta saha oyuncusu, Lüleburgaz macerası sonrası Cankurtaran'a transfer oldu.

Nihat Şahin

Futbolseverlerin Sivasspor, Mersin İdman Yurdu ve Gençlerbirliği'nden hatırladığı Nihat, şu sıralar Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Akıncılar'da forma giyiyor.

Abdullah Halman

Gaziantepspor altyapısından yetişen Abdullah, kariyerinin büyük bir bölümünü 1. ve 2. Lig ekiplerinde geçirdi. Profesyonel liglerde toplam 61 gol atan 34 yaşındaki forvet, kariyerini Gaziantepgücüspor'da sürdürüyor.

Veysel Aksu

Bursaspor'da profesyonel olan Veysel, uzun yıllar boyunca profesyonel kariyerini sürdürdü. Elazığspor'da 2. Lig, Kayseri Erciyespor ve Başakşehir'de (O zamanki adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor) 1. Lig şampiyonluğu yaşayan Rıdvan, 2019'da İskenderunspor forması giymesinin ardından amatöre döndü.

Salihli Belediyespor, Gülbahçespor ve Alaşehir Belediyespor'da oynayan 37 yaşındaki defans, Eylül 2022'de Halilbeyli 1979 Spor'a katıldı.