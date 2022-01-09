Sezonun ilk yarısında çıktığı 19 maçta sadece 1 kez yenilen ve 14 galibiyet, 4 beraberlikle Süper Lig ’e damga vuran Trabzonspor , ikinci devreye de galibiyetle başladı. Yeni Malatyaspor’u Cornelius’un tek golüyle mağlup eden Bordo- Mavililer, 20. haftada puanını 49’a çıkardı. Fırtına, efsane sezon olarak adlandırılan 1995- 1996’nın ardından (51 puan) bu periyottaki en iyi puan performansını gösterdi.

Avcı yine ilkleri başarıyor

Akyazı’da çıktığı 10 lig maçında bileği bükülmeyen Trabzonspor, geçen sezon da hesaba katıldığında evinde oynadığı son 16 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. İç sahada en son 2008-2009 yılları arasında Ersun Yanal ile 16 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Fırtına, 13 sezon sonra aynı seriyi yakaladı. Üstelik Abdullah Avcı’nın ekibi Medical Park Stadı’nda iç sahada 5 maçtır gol dahi yemiyor. Bu da 2013-2014’ten sonra bir ilk.

Nwakaeme maçın adamıydı

Yıldızlar ise kaldıkları yerden devam ediyor... İlk yarının son 4 maçında 4 golü bulunan Cornelius, 2022’ye de golle giriş yaptı. ‘Kuzey’in Yeni Kralı’ ligde 10 gole ulaştı. Sakatlığı nedeniyle son 3 lig karşılaşmasını kaçıran Nwakaeme ise tek kelimeyle müthiş döndü. Yaptığı asist ve attığı çalımlarla herkesin başını döndürdü! Marek Hamsik de takımı yine bir maestro gibi yönetti. İlk yarının en çok koşan ismi olan Slovak yıldız, yine 12.4 km. koşu mefasesiyle ‘Helal olsun’ dedirtti.