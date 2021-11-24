Süper Lig’in zirvesinde olduğu gibi gol krallık yarışında da 3 büyüklere yer yok... Başakşehir’den Okaka, Karagümrük’ten Bertolacci ve Pesic, Trabzonspor ’dan Bakasetas 7’şer golle zirveyi paylaşırken Hatayspor’un tecrübeli golcüsü Diouf ve El Kaabi’nin da 6’şar golü bulunuyor.

Hatayspor destanı

İlk sezonunda harika bir başlangıç yaptı. Ligi 6. sırada tamamladı. Genç teknik adam Ömer Erdoğan yönetiminde yeni sezonda kadrosundan çok önemli oyuncular ayrıldı. Ancak Bordo-Beyazlı fırtına dinmedi. Hatayspor ortaya koyduğu futbolla Süper Lig tarihindeki ikinci sezonda rekorları alt üst ederken topladığı 26 puanla da lider Trabzonspor’un ensesine yapıştı. 1. Lig’de Karagümrük’le 11 maça çıktıktan sonra Hatay’ın başına geçen Ömer Erdoğan Anadolu devriminin Güney’deki temsilcisi oldu

Konya’da rekor geldi

Son olarak Rizespor’u da devirip 26 puana ulaşan Konyaspor, Süper Lig tarihindeki en başarılı sezon başlangıcına imza attı. İlk 13 haftalar itibarıyla altın dönemini geçiren Yeşil-Beyazlılar’da İlhan Palut yakaladığı puan ortalamasıyla Konyaspor’da en verimli teknik adam olarak öne çıkarken zor günlerin ardından camiayı da yeniden ayağa kaldırmayı başardı. Ligin en genç hocalarından biri olarak Konyaspor’u zirve adaylarından biri haline getiren Palut, şimdiden tarihe geçti.

Devlerin kâbusu Alanya

Milli ara dönüşünde konuk ettiği Beşiktaş ’ı 2-0 yenerek tüm dikkatleri bir kez daha üzerine çeken Alanyaspor , 24 puanla 4. sırada. Turuncu-Yeşilliler, geçen sezon 13. haftada daha iyi bir noktadaydı. Ancak kötü başladıkları bu sezon yeniden istikrarı yakalayarak 3 büyükleri geride bırakıp büyük bir çıkışa imza attı. Tabii ki bu başarıda aslan payı teknik direktör Bülent Korkmaz’a aitti. Tecrübeli hocayla 3 büyükleri deviren, Trabzon’la berabere kalan Korkmaz, Anadolu devriminde de başrol oynadı.

Aslıhan Çil