Anadolu ekipleri bu yıl Süper Lig’e damga vurdu. 7’nci haftalar itibarıyla yapılan değerlendirmede 1979-1980 sezonundan sonra 3 büyükler ilk 4 dışında kaldı, zirvede Anadolu takımları yer aldı. Erol Bulut’un teknik direktörlüğünü yaptığı Aytemiz Alanyaspor’un 14 puanla lider olduğu ligimizde, Rıza Çalımbay’ın çalıştırdığı Demir Grup Sivasspor, Ünal Karaman yönetimindeki Trabzonspor ve Aykut Kocaman’ın çalıştırdığı İttifak Holding Konyaspor ilk 4’ü oluşturdu. Bu takımları üç büyüklerden Fenerbahçe 11 punala takip etti. Sadece sıralamadaki yerleri değil, oynadıkları oyun ve oyuncu performanslarıyla da Anadolu ekipleri üst sıraları kaptırmadı.

Sadece Kruse listeye girdi

Süper Lig’in gol kralı Yeni Malatya’dan Adis Jahovic (7 gol) olurken, lider Alanya’dan Papiss Cisse (6) onu takip etti. Başakşehir’den Crivelli (5 gol), Trabzonspor’dan Alexander Sörloth, Konyaspor’dan Faruku Miya ve Gaziantep Futbol Kulübü’nden de Patrick Twumasi 4’er golle sıralandı.

Gol pası değerlendirmesinde ise 5 asisti bulunan Yeni Malatya’dan Guilherme, Fenerbahçeli Max Kruse ile zirveyi paylaşırken, Gaziantep Futbol Kulübü’nden Kayode 4 asistle ilk 3’te yer buldu, lig tarihini yeniden yazdı.