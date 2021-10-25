Çağdaş Atan sonrası Alanyaspor ’un başına geçen Bülent Korkmaz, kariyer rekorunu Akdeniz ekibinde kırdı. Zorlu Fenerbahçe deplasmanından altın değerinde 3 puanla dönen Turuncu-Yeşilliler’de düne kadar çıktığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet alıp 2 kez de sahadan beraberlikle ayrılan Korkmaz, Fenerbahçe’ye de geçit vermeyip yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı. Bu seri Bülent Korkmaz’ın da kariyerinde bir ilk oldu. Fenerbahçe, Alanyaspor’un deplasmanda galibiyet alamadığı iki takımdan biri konumundaydı.

Kadıköy kâbusu bitti!

Kadıköy’de öne geçip bu kötü seriyi de noktalama şansını yakalayan Güney temsilcisi, üstünlüğünü koruyamayınca kâbus seri devam edecek sanılırken Efkan Bekiroğlu’nun golü zaferi getirdi. Alanyaspor, 20 puana ulaşarak ilk 5 içerisinde iddialı konuma geldi. Puan tablosunda rakibini geride bırakan Alanyasporlu oyuncular sevinirken şampiyonluk yarışında bir darbe daha alan Fenerbahçeli oyuncular ise üzgündü.

Yine Efecan yine skora katkı

Alanyaspor’un kaptanı Efecan Karaca son haftaların en formda ismiydi. Son oynadığı 4 maça 2 gol, 2 asistle katkı verip takımının yükselişinde önemli rol oynayan Efecan, Kadıköy’de de serisini devam ettirdi. Savunma arkasına koşup Emre Akbaba’ya şık bir gol attıran oyuncu üst üste 5 maçta da tabelaya etki etmiş oldu.

4 eksikle geldiler

Alanyaspor, sahaya 4 oyuncusundan yoksun çıktı. Wilson ve Babacar antrenman eksikleri nedeniyle, sakatlanan Awaziem ve Slovenya Milli Takımı’ndan eklem ağrısı şikayetiyle dönen Miha tedavi süreçleri devam ettiği için Fenerbahçe maçında yer almadı.

İlk şutta gol

Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe karşısında hücumda üretkenlikten uzak kalırken takım savunmasını kusursuz yaptı. Özellikle şut atmakta büyük sıkıntı yaşayan Akdeniz ekibinde zinciri kıran isim ise Galatasaray ’dan kiralık olarak eski takımı Alanyaspor’a dönen Emre Akbaba oldu. 75’te Efecan’ın asistinde kaleci Berke’yi avlayan Emre Akbaba, takımının ilk şutunda golü bulmasını sağladı.