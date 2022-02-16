Beşiktaş karşısında sergilediği futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Adana Demirspor, Süper Lig ’de adından söz ettirmeye devam ediyor. Lacivert-Mavililer, topladığı 41 puanla haftayı 3. sırada tamamlarken Avrupa hedefine de adım adım ilerliyor. Özellikle takımın başına Vincenzo Montella geldikten sonra oynadığı futbolla her hafta üzerine koyan, hem takım olarak hem de bireysel performanslarda fark yaratan Şimşekler, Trabzon ve Alanya’dan sonra ligin en fazla (39) gol atan ekibi konumunda bulunuyor.

Bireysel performanslar patladı

Galatasaray ’dan kiralık olarak kadroya katılan Yunus Akgün’ün 8 gol- 6 asistle yıldızlaşması, Vargas’ın 4 gol-11 asistlik müthiş performansı, Assombalonga’nın 8 gol atıp 3 de asistlik katkısı ve en önemlisi ‘kariyeri bitti’ denilen Mario Balotelli’nin 10 golle yeniden doğarak İtalya Milli Takımı’na çağrılması bireysel olarak da takımın öne çıkmasını sağladı. Montella’nın adı şimdiden birçok dev kulüple anılmaya başlarken yıldızı parlayan oyunculara da teklifler gelmeye başladı.