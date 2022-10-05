Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta heyecanı 7 Ekim Cuma, 8 Ekim Cumartesi, 9 Ekim Pazar ve 10 Ekim Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, haftanın hakemleri de belli oldu.
Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:
7 Ekim Cuma
20.00 Gaziantep - Adana Demirspor: Sarper Barış Kaya
8 Ekim Cumartesi
14.30 İstanbulspor - MKE Ankaragücü: Yasin Kol
17.00 Antalyaspor - Konyaspor: Mert Güzenge
20.00 Giresunspor - Beşiktaş : Yaşar Kemal Uğurlu
9 Ekim Pazar
14.30 Ümraniyespor - Kayserispor: Burak Şeker
15.00 Hatayspor - Alanyaspor: Aldulkadir Bitigen
20.00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan
10 Ekim Pazartesi
20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa: Hüseyin Göçek
20.00 Medipol Başakşehir - Sivasspor: Kadir Sağlam