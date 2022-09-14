Spor Toto Süper Lig’de 16, 17 ve 18 Eylül’de oynanacak 7. hafta müsabakaların hakemleri belli oldu. Haftanın açılış mücadelesinde karşı karşıya gelecek Galatasaray - Konyaspor maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek. İstanbulspor - Beşiktaş mücadelesinde Zorbay Küçük düdük çalarken, Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor maçını ise Hüseyin Göçek yönetecek.

Haftanın programı ve hakemler şöyle;

16 EYLÜL CUMA

20.00 Galatasaray - Arabam.Com Konyaspor (Ali Samiyen Spor Kompleksi) ABDULKADİR BİTİGEN

20.00 Atakaş Hatayspor - Yukatel Kayserispor (Yeni Hatay Stadyumu) ÇAĞDAŞ ALTAY

17 EYLÜL CUMARTESİ

17.00 HangiKredi Ümraniyespor - Kaşımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu) SUAT ARSLANBOĞA

20.00 İstanbulspor - Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat) ZORBAY KÜÇÜK

20.00 Fravport Tav Antalyaspor - Adana Demirspor (Corendon Airlınes Park Antalya Stadı) ALİ PALABIYIK

18 EYLÜL PAZAR

17.00 Medipol Başakşehir - VavaCars Fatihkaragümrük (Başakşehir Fatih Terim Stadı) BAHATTİN ŞİMŞEK

17.00 Trabzonspor - Gaziantep FK (Şenol Güneş Spor Kompleksi) METE KALKAVAN

20.00 MKE Ankaragücü - Demir Grup Sivasspor (Eryaman Stadyumu) SARPER BARIŞ SAKA

20.00 Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor (Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Kompleksi) HÜSEYİN GÖÇEK

4 kadın hakem görevlendirildi

MHK, bu hafta oynanacak dört karşılaşmanın 4. hakemlerini, kadın hakem kadrosundan belirledi.

Galatasaray-Konyaspor: Neslihan Muratdağı

İstanbulspor-Beşiktaş: Gamze Durmuş Pakkan

Başakşehir-Karagümrük: Melis Özçiğdem

Fenerbahçe-Alanyaspor: Cansu Tiryaki



