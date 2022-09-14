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Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 7. hafta heyecanı yarın oynanacak maçlarla başlayacak. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre haftanın hakemleri belli oldu.

14 Eylül 2022, Çarşamba 14:35 Son Güncelleme:
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Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’de 16, 17 ve 18 Eylül’de oynanacak 7. hafta müsabakaların hakemleri belli oldu. Haftanın açılış mücadelesinde karşı karşıya gelecek Galatasaray - Konyaspor maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek. İstanbulspor - Beşiktaş mücadelesinde Zorbay Küçük düdük çalarken, Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor maçını ise Hüseyin Göçek yönetecek.

Haftanın programı ve hakemler şöyle;

16 EYLÜL CUMA

20.00 Galatasaray - Arabam.Com Konyaspor (Ali Samiyen Spor Kompleksi) ABDULKADİR BİTİGEN

20.00 Atakaş Hatayspor - Yukatel Kayserispor (Yeni Hatay Stadyumu) ÇAĞDAŞ ALTAY

17 EYLÜL CUMARTESİ

17.00 HangiKredi Ümraniyespor - Kaşımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu) SUAT ARSLANBOĞA

20.00 İstanbulspor - Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat) ZORBAY KÜÇÜK

20.00 Fravport Tav Antalyaspor - Adana Demirspor (Corendon Airlınes Park Antalya Stadı) ALİ PALABIYIK

18 EYLÜL PAZAR

17.00 Medipol Başakşehir - VavaCars Fatihkaragümrük (Başakşehir Fatih Terim Stadı) BAHATTİN ŞİMŞEK

17.00 Trabzonspor - Gaziantep FK (Şenol Güneş Spor Kompleksi) METE KALKAVAN

20.00 MKE Ankaragücü - Demir Grup Sivasspor (Eryaman Stadyumu) SARPER BARIŞ SAKA

20.00 Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor (Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Kompleksi) HÜSEYİN GÖÇEK

4 kadın hakem görevlendirildi

MHK, bu hafta oynanacak dört karşılaşmanın 4. hakemlerini, kadın hakem kadrosundan belirledi.

  • Galatasaray-Konyaspor: Neslihan Muratdağı
  • İstanbulspor-Beşiktaş: Gamze Durmuş Pakkan
  • Başakşehir-Karagümrük: Melis Özçiğdem
  • Fenerbahçe-Alanyaspor: Cansu Tiryaki


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