Süper Lig'de 7. haftada görev alacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre görev alacak hakemler şu şekilde;
Hatayspor- Fenerbahçe : Abdülkadir Bitigen
Galatasaray -Göztepe: Ali Şansalan
Trabzonspor -Alanyaspor: Halis Özkahya
Sivasspor-Karagümrük: Alper Ulusoy
Antalyaspor-Yeni Malatyaspor: Mert Güzenge
Adana Demirspor-Gaziantep FK: Sarper Barış Saka
Giresunspor-Kayserispor: Atilla Karaoğlan
Başakşehir-Rizespor: Arda Kardeşler
Kasımpaşa-Konyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu