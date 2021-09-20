Süper Lig’de 6. hafta yarın başlayacak

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
17.00 Fatih Karagümrük-Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)
17.00 Rizespor-Altay (Çaykur Didi)
20.00 Beşiktaş -Adana Demirspor (Vodafone Park)
20.00 Yeni Malatyaspor-Sivasspor (Yeni Malatya)
22 Eylül Çarşamba:
17.00 Gaziantep-Başakşehir (Kalyon)
20.00 Kayserispor- Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.00 Göztepe-Hatayspor (Gürsel Aksel)
23 Eylül Perşembe:
17.00 Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Alanyaspor-Kasımpaşa (Behçeşehir Okulları)
20.00 Fenerbahçe -Giresunspor (Ülker)