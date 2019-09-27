Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre haftanın maç programı şu şekilde:
Bugün:
20.30 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)
Yarın:
15.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa (Denizli Atatürk)
17.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)
20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)
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29 Eylül Pazar:
14.00 İttifak Holding Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye)
16.30 Antalyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Antalya)
16.30 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Eryaman)
19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)
30 Eylül Pazartesi:
20.00 Gazişehir Gaziantep-Göztepe (Kalyon)