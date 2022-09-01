Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında heyecan yarın, 3 Eylül Cumartesi, 4 Eylül Pazar ve 5 Eylül Pazartesi oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Ümraniyespor, Trabzonspor'u konuk edecek. Fenerbahçe de evinde Kayserispor ile mücadele edecek. Beşiktaş ise deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanış müsabakasında Galatasaray , Gaziantep FK'yı ağırlayacak.
Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın
21.00 H. Ümraniyespor - Trabzonspor
3 Eylül Cumartesi
19.15 DG Sivasspor - V. Fatih Karagümrük
19.15 Medipol Başakşehir - Corendon Alanyaspor
21.45 Fenerbahçe - Y. Kayserispor
21.45 B. Giresunspor - A. Konyaspor
4 Eylül Pazar
19.15 A. Hatayspor - Adana Demirspor
21.45 FT Antalyaspor - Kasımpaşa
21.45 MKE Ankaragücü - Beşiktaş
5 Eylül Pazartesi
21.00 Galatasaray - Gaziantep FK