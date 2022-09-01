Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında heyecan yarın, 3 Eylül Cumartesi, 4 Eylül Pazar ve 5 Eylül Pazartesi oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Ümraniyespor, Trabzonspor'u konuk edecek. Fenerbahçe de evinde Kayserispor ile mücadele edecek. Beşiktaş ise deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanış müsabakasında Galatasaray , Gaziantep FK'yı ağırlayacak.
Birbirinden zorlu maçları yönetecek hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden duyuruldu.
Galatasaray-Gaziantep FK maçını Yaşar Kemal Uğurlu, Fenerbahçe-Kayserispor maçını Ali Palabıyık, Ankaragücü-Beşiktaş maçını Mete Kalkavan ve Ümraniyespor-Trabzonspor maçını Arda Kardeşler yönetecek.
İşte 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:
- Ümraniyespor-Trabzonspor: Arda Kardeşler
- Sivasspor-Fatih Karagümrük: Yasin Kol
- Başakşehir-Alanyaspor: Ali Şansalan
- Fenerbahçe-Kayserispor: Ali Palabıyık
- Giresunspor-Konyaspor: Zorbay Küçük
- Hatayspor-Adana Demirspor: Burak Şeker
- Antalyaspor-Kasımpaşa: Kadir Sağlam
- Ankaragücü-Beşiktaş: Mete Kalkavan
- Galatasaray-Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu
Haftanın maç programı
Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta maçlarının programı da şöyle:
Yarın
21.00 H. Ümraniyespor - Trabzonspor
3 Eylül Cumartesi
19.15 DG Sivasspor - V. Fatih Karagümrük
19.15 Medipol Başakşehir - Corendon Alanyaspor
21.45 Fenerbahçe - Y. Kayserispor
21.45 B. Giresunspor - A. Konyaspor
4 Eylül Pazar
19.15 A. Hatayspor - Adana Demirspor
21.45 FT Antalyaspor - Kasımpaşa
21.45 MKE Ankaragücü - Beşiktaş
5 Eylül Pazartesi
21.00 Galatasaray - Gaziantep FK