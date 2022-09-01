MENÜ

Süper Lig'de 5. hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 5. hafta heyecanı... Birbirinden zorlu maçları yönetecek hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden duyuruldu.

01 Eylül 2022, Perşembe 13:09 Son Güncelleme:
- A +
Süper Lig'de 5. hafta hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında heyecan yarın, 3 Eylül Cumartesi, 4 Eylül Pazar ve 5 Eylül Pazartesi oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Ümraniyespor, Trabzonspor'u konuk edecek. Fenerbahçe de evinde Kayserispor ile mücadele edecek. Beşiktaş ise deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanış müsabakasında Galatasaray , Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

Birbirinden zorlu maçları yönetecek hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden duyuruldu. 

Galatasaray-Gaziantep FK maçını Yaşar Kemal Uğurlu, Fenerbahçe-Kayserispor maçını Ali Palabıyık, Ankaragücü-Beşiktaş maçını Mete Kalkavan ve Ümraniyespor-Trabzonspor maçını Arda Kardeşler yönetecek.

İşte 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:

  • Ümraniyespor-Trabzonspor: Arda Kardeşler
  • Sivasspor-Fatih Karagümrük: Yasin Kol
  • Başakşehir-Alanyaspor: Ali Şansalan
  • Fenerbahçe-Kayserispor: Ali Palabıyık
  • Giresunspor-Konyaspor: Zorbay Küçük
  • Hatayspor-Adana Demirspor: Burak Şeker
  • Antalyaspor-Kasımpaşa: Kadir Sağlam
  • Ankaragücü-Beşiktaş: Mete Kalkavan
  • Galatasaray-Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu

Haftanın maç programı

Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta maçlarının programı da şöyle:

Yarın

21.00 H. Ümraniyespor - Trabzonspor

3 Eylül Cumartesi

19.15 DG Sivasspor - V. Fatih Karagümrük

19.15 Medipol Başakşehir - Corendon Alanyaspor

21.45 Fenerbahçe - Y. Kayserispor

21.45 B. Giresunspor - A. Konyaspor

4 Eylül Pazar

19.15 A. Hatayspor - Adana Demirspor

21.45 FT Antalyaspor - Kasımpaşa

21.45 MKE Ankaragücü - Beşiktaş

5 Eylül Pazartesi

21.00 Galatasaray - Gaziantep FK

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...