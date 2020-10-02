Süper Lig'de 4. hafta heyecanı... Süper Lig puan durumu, fikstür, haftanın sonuçları

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 4. haftanın açılış maçlarında Kayserispor-Ankaragücü, Gaziantep-Trabzonspor karşılaşmaları oynandı. Kayserispor, deplasmanda kazanırken, Gaziantep'te puanlar paylaşıldı. Cumartesi ve pazar günü birbirinden kritik maçlar oynanacak. 4. haftanın puan durumu ve önümüzdeki haftanın fikstürünü haberimizden bulabilirsiniz.

02 Ekim 2020, Cuma 23:40 Son Güncelleme:
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Süper Lig'de 4. hafta heyecanı... Süper Lig puan durumu, fikstür, haftanın sonuçları

Kayserispor, deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0'la geçerken, Trabzonspor, 90'da kalesinde gördüğü golle Gaziantep'te 1 puana razı oldu. Heyecan cumartesi ve pazar günü oynanacak maçlarla devam edecek.

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Süper Lig puan durumu

1 - Fatih Karagümrük | 7 puan (1 maçı eksik)

2 - Alanyaspor | 7 puan (1 maçı eksik)

3 - Galatasaray | 7 puan (1 maçı eksik)

4 - Antalyaspor | 7 puan (1 maçı eksik)

5 - Hatayspor | 7 puan (1 maçı eksik)

6 - Erzurumspor | 6 puan (1 maçı eksik)

7 - Kayserispor | 6 puan

8 - Göztepe | 5 puan (1 maçı eksik)

9 - Fenerbahçe | 5 puan (1 maçı eksik)

10 - Trabzonspor | 5 puan

11 - Konyaspor | 4 puan (1 maçı eksik)

12 - Beşiktaş | 4 puan (1 maçı eksik)

13 - Sivasspor | 4 puan (1 maçı eksik)

14 - Kasımpaşa | 3 puan (1 maçı eksik)

15 - Gaziantep FK | 3 puan

16 - Ankaragücü | 1 puan

17 - Gençlerbirliği | 1 puan (1 maçı eksik)

18 - Çaykur Rizespor | 1 puan (1 maçı eksik)

19 - Denizlispor | 1 puan (1 maçı eksik)

20 - Yeni Malatyaspor | 1 puan (1 maçı eksik)

21 - Başakşehir | 0 puan (1 maçı eksik)

Süper Lig 4. hafta maç sonuçları

Ankaragücü 0 - 1 Kayserispor

Gaziantep FK 1 - 1 Trabzonspor

Yeni Malatyaspor - Antalyaspor

Erzurumspor - Çaykur Rizespor

Başakşehir - Göztepe

Fenerbahçe - Karagümrük

Denizlispor - Konyaspor

Alanyaspor - Hatayspor

Beşiktaş - Gençlerbirliği

Kasımpaşa - Galatasaray

Haftayı bay geçen takım: Sivasspor

Süper Lig 5. hafta programı

Hatayspor - Erzurumspor

Galatasaray - Alanyaspor

Fatih Karagümrük - Kasımpaşa

Konyaspor - Yeni Malatyaspor

Çaykur Rizespor - Ankaragücü

Kayserispor - Sivasspor

Göztepe - Fenerbahçe

Trabzonspor - Başakşehir

Antalyaspor - Gaziantep FK

Gençlerbirliği - Denizlispor

Haftayı bay geçen takım: Beşiktaş


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