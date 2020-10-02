Süper Lig'de 4. hafta heyecanı... Süper Lig puan durumu, fikstür, haftanın sonuçları
Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 4. haftanın açılış maçlarında Kayserispor-Ankaragücü, Gaziantep-Trabzonspor karşılaşmaları oynandı. Kayserispor, deplasmanda kazanırken, Gaziantep'te puanlar paylaşıldı. Cumartesi ve pazar günü birbirinden kritik maçlar oynanacak. 4. haftanın puan durumu ve önümüzdeki haftanın fikstürünü haberimizden bulabilirsiniz.
Kayserispor, deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0'la geçerken, Trabzonspor, 90'da kalesinde gördüğü golle Gaziantep'te 1 puana razı oldu. Heyecan cumartesi ve pazar günü oynanacak maçlarla devam edecek.
SÜPER LİG DETAYLI PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN
Süper Lig puan durumu
1 - Fatih Karagümrük | 7 puan (1 maçı eksik)
2 - Alanyaspor | 7 puan (1 maçı eksik)
3 - Galatasaray | 7 puan (1 maçı eksik)
4 - Antalyaspor | 7 puan (1 maçı eksik)
5 - Hatayspor | 7 puan (1 maçı eksik)
6 - Erzurumspor | 6 puan (1 maçı eksik)
7 - Kayserispor | 6 puan
8 - Göztepe | 5 puan (1 maçı eksik)
9 - Fenerbahçe | 5 puan (1 maçı eksik)
10 - Trabzonspor | 5 puan
11 - Konyaspor | 4 puan (1 maçı eksik)
12 - Beşiktaş | 4 puan (1 maçı eksik)
13 - Sivasspor | 4 puan (1 maçı eksik)
14 - Kasımpaşa | 3 puan (1 maçı eksik)
15 - Gaziantep FK | 3 puan
16 - Ankaragücü | 1 puan
17 - Gençlerbirliği | 1 puan (1 maçı eksik)
18 - Çaykur Rizespor | 1 puan (1 maçı eksik)
19 - Denizlispor | 1 puan (1 maçı eksik)
20 - Yeni Malatyaspor | 1 puan (1 maçı eksik)
21 - Başakşehir | 0 puan (1 maçı eksik)
Süper Lig 4. hafta maç sonuçları
Ankaragücü 0 - 1 Kayserispor
Gaziantep FK 1 - 1 Trabzonspor
Yeni Malatyaspor - Antalyaspor
Erzurumspor - Çaykur Rizespor
Başakşehir - Göztepe
Fenerbahçe - Karagümrük
Denizlispor - Konyaspor
Alanyaspor - Hatayspor
Beşiktaş - Gençlerbirliği
Kasımpaşa - Galatasaray
Haftayı bay geçen takım: Sivasspor
Süper Lig 5. hafta programı
Hatayspor - Erzurumspor
Galatasaray - Alanyaspor
Fatih Karagümrük - Kasımpaşa
Konyaspor - Yeni Malatyaspor
Çaykur Rizespor - Ankaragücü
Kayserispor - Sivasspor
Göztepe - Fenerbahçe
Trabzonspor - Başakşehir
Antalyaspor - Gaziantep FK
Gençlerbirliği - Denizlispor
Haftayı bay geçen takım: Beşiktaş