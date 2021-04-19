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Süper Lig’de 36. hafta programı

Süper Lig’de 36. hafta heyecanı yarın oynanacak 5 karşılaşmayla başlayacak.

19 Nisan 2021, Pazartesi 10:34 Son Güncelleme:
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Süper Lig’de 36. hafta programı

Süper Lig’de 36. hafta heyecanı yarın oynanacak 5 karşılaşmayla başlayacak.

Fenerbahçe ’nin maç yapmadan (bay) geçeceği haftada Galatasaray -Trabzonspor müsabakası, 21 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılacak açıklamaya göre, ligde 36. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

16.00 Fatih Karagümrük-Göztepe (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyapor (Çaykur Didi)

19.00 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor (Antakya Atatürk)

19.00 Demir Grup Sivasspor- Beşiktaş (Yeni 4 Eylül)

21 Nisan Çarşamba:

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Helenex Yeni Malatyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor (Eryaman)

19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Türk Telekom)

22 Nisan Perşembe:

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

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