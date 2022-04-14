Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta heyecanı yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak.

33. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu:

Yarın

20.30 Trabzonspor - Fatih Karagümrük : Halil Umut Meler

20.30 Kayserispor - Rizespor : Erkan Özdamar

16 Nisan Cumartesi

13.30 Hatayspor - Sivasspor : Ozan Ergün

16.00 Altay - Başakşehir : Sarper Barış Saka

16.00 Alanyaspor - Antalyaspor : Yaşar Kemal Uğurlu

20.30 Fenerbahçe - Göztepe : Yasin Kol

17 Nisan Pazar

13.30 Konyaspor - Gaziantep FK : Volkan Bayarslan

16.00 Kasımpaşa - Adana Demirspor : Kadir Sağlam

20.30 Giresunspor - Beşiktaş : Arda Kardeşler

18 Nisan Pazartesi

20.30 Galatasaray - Yeni Malatyaspor : Mustafa Kürşad Filiz