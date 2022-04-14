Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta heyecanı yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak.
33. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu:
Yarın
20.30 Trabzonspor - Fatih Karagümrük : Halil Umut Meler
20.30 Kayserispor - Rizespor : Erkan Özdamar
16 Nisan Cumartesi
13.30 Hatayspor - Sivasspor : Ozan Ergün
16.00 Altay - Başakşehir : Sarper Barış Saka
16.00 Alanyaspor - Antalyaspor : Yaşar Kemal Uğurlu
20.30 Fenerbahçe - Göztepe : Yasin Kol
17 Nisan Pazar
13.30 Konyaspor - Gaziantep FK : Volkan Bayarslan
16.00 Kasımpaşa - Adana Demirspor : Kadir Sağlam
20.30 Giresunspor - Beşiktaş : Arda Kardeşler
18 Nisan Pazartesi
20.30 Galatasaray - Yeni Malatyaspor : Mustafa Kürşad Filiz