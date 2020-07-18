Şampiyonluk ile kümede kalma heyecanın üst seviyede yaşandığı Süper Lig’de 33. hafta bu akşam oynayacak 2 maç başlayacak. Saat 21.00’de başlayacak karşılaşmalarda Galatasaray sahasında Göztepe, Gaziantep FK ise evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig’de şampiyonluk ve kümede kalma mücadelesi veren takımların maçları ile Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi ise 19 Temmuz Pazar günü saat 21.00’de oynanacak.

Süper Lig’de 66 puanla zirvede yer alan Medipol Başakşehir, sahasında, küme düşmeme mücadelesi veren Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçtan galibiyetle ayrılması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

En yakın takipçisi Trabzonspor’un 4 puan önünde bulunan turuncu-lacivertli ekip, Kayseri temsilcisi karşısından istediği sonucu alması halinde Süper Lig tarihinde şampiyonluk yaşayan 6. takım olma başarısını gösterecek.

Birden fazla takım düşebilir

Süper Lig’de 33. hafta maçlarının sonucuna göre birden fazla takım lige veda edebilir. Ligin son sırasında yer alan MKE Ankaragücü’nün yanı sıra alınacak sonuçlara göre bir ekip daha küme düşebilir. Ayrıca bu haftaki maçların skorlarına göre küme düşecek 3 takım da son haftaya kalabilir.

Süper Lig’in 33. haftası Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine de sahne olacak. Ligde 56 puanla dördüncü sırada bulunan siyah-beyazlı takım ile 50 puanla yedinci sırada yer alan sarı-lacivertli ekip, Vodafone Park’ta karşıya gelecek.

Başakşehir'in liderlik koltuğunda oturduğu Süper Lig'de son durum merak ediliyor. İşte Süper Lig puan durumu...

Süper Lig puan durumu

1.M.Başakşehir 66 puan

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2.Trabzonspor 62 puan

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3.Sivasspor 57 puan

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4 .Beşiktaş 56 puan

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5.Galatasaray 52 puan

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6. Alanyaspor 51 puan

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7. Fenerbahçe 50 puan

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8.Gaziantep Futbol Kulübü 42 puan

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9.Antalyaspor 41 puan

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10.Göztepe 39 puan

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11. Kasımpaşa 39 puan

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12.Gençlerbirliği 36 puan

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13. Denizlispor 35 puan

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14. İH Konyaspor 33 puan

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15. BTC Turk Y.Malatyaspor 32 puan

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16.Çaykur Rizespor 32 puan

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17. Kayserispor 32 puan

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18.MKE Ankaragücü 30 puan

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Süper Lig'de 33. haftanın programı:

18 Temmuz Cumartesi:

21.00 Galatasaray-Göztepe (Türk Telekom)

21.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Kalyon)

19 Temmuz Pazar:

21.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor (Medical Park)

21.00 Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

21.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor (Bahçeşehir Okulları)

21.00 Çaykur Rizespor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

21.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)

21.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği (Yeni 4 Eylül)

21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)