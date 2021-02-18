Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 26. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
19.00 Medipol Başakşehir- Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)
20 Şubat Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor: (Yeni Malatya)
16.00 Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği (Denizli Atatürk)
19.00 Aytemiz Alanyaspor- Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)
21 Şubat Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atakaş Hatayspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor (Yeni 4 Eylül)
16.00 Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor (Kalyon)
19.00 Fenerbahçe -Göztepe (Ülker)
22 Şubat Pazartesi:
19.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Eryaman)
AA