Süper Lig'de 25. Hafta Karşılaşmaları İçin Yüksek Oranlı Banko Kuponlar!
Süper Lig'de 25. haftada oldukça zorlu karşılaşmalar oynanacak. Ligde kalma ve liderlik yarışı artarken, ligin heyecan dozu da yükselmeye devam ediyor. Fanatik Tv'nin bahis programı Süper Cuma geçen hafta olduğu gibi bu haftada kazandırmaya geliyor. Fanatik ve Misli editörü Caner İşbeğendiren, 25. haftanın kazandıracak tahminlerini de Nihat Uzel'e aktardı. Youtube'da yayınlanan videoda çarpıcı istatistiklerle tahminlerini paylaşan ikili, Süper Lig'de haftaya dair analizlerini de izleyicilerle paylaştı.
Haftalık iddaa tahminlerinin artık Youtube kanalımızda verildiği Fanatik Tv'nin sevilen programı Süper Cuma'da editörlerimiz Caner İşbeğendiren ve Nihat Uzel, Süper Lig'de 25. haftanın genel bir analizini yaptılar. Takım performanslarından, istatistiklere kadar bir çok konunun konuşulduğu programda Caner İşbeğendiren bu haftanın kazandıracak bahislerini izleyicilere aktardı.
24.HAFTANIN PROGRAMI:
06 Mart Cuma
Beşiktaş - Ankaragücü
07 Mart Cumartesi
Yeni Malatyaspor - Konyaspor
Gaziantep FK - Trabzonspor
Göztepe - Başakşehir
Fenerbahçe - Denizlispor
08 Mart Pazar
Kasımpaşa - Kayserispor
Çaykur Rizespor - Alanyaspor
Sivasspor - Galatasaray
09 Mart Pazartesi
Gençlerbirliği - Antalyaspor
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