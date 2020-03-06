Haftalık iddaa tahminlerinin artık Youtube kanalımızda verildiği Fanatik Tv 'nin sevilen programı Süper Cuma 'da editörlerimiz Caner İşbeğendiren ve Nihat Uzel , Süper Lig 'de 25. haftanın genel bir analizini yaptılar. Takım performanslarından, istatistiklere kadar bir çok konunun konuşulduğu programda Caner İşbeğendiren bu haftanın kazandıracak bahislerini izleyicilere aktardı.

24.HAFTANIN PROGRAMI:

06 Mart Cuma

Beşiktaş - Ankaragücü

07 Mart Cumartesi

Yeni Malatyaspor - Konyaspor

Gaziantep FK - Trabzonspor

Göztepe - Başakşehir

Fenerbahçe - Denizlispor

08 Mart Pazar

Kasımpaşa - Kayserispor

Çaykur Rizespor - Alanyaspor

Sivasspor - Galatasaray

09 Mart Pazartesi

Gençlerbirliği - Antalyaspor

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