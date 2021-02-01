Ligde 2 Şubat Salı günü Hatayspor- Fenerbahçe , Rizespor-Kasımpaşa ve Galatasaray -Başakşehir maçları oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 23. hafta maçlarının programı şöyle:
2 Şubat Salı:
16.00Hatayspor-Fenerbahçe (Antakya Atatürk)
19.00 Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)
19.00 Galatasaray-Başakşehir (Türk Telekom)
3 Şubat Çarşamba:
13.30 Sivasspor-Erzurumspor (Yeni 4 Eylül)
16.00 Kayserispor-Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Fatih Karagümrük-Gaziantep FK (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Konyaspor-Gençlerbirliği (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Antalyaspor- Beşiktaş (Antalya)
4 Şubat Perşembe:
16.00 Göztepe-Yeni Malatyaspor (Gürsel Aksel)
19.00 Trabzonspor-Denizlispor (Medical Park)