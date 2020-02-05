Süper Lig Cemil Usta Sezonu 21. hafta maçlarıyla devam edecek. Bu maçlar için Türkiye Futbol Federasyonu atanan hakemleri açıkladı. MHK, geçtiğimiz hafta Trabzonspor-Fenerbahçe maçını yöneten Ali Palabıyık ve Galatasaray -Kayserispor maçını yöneten Zorbay Küçük'e bu hafta Süper Lig'de görev vermedi.

İşte Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler

7 Şubat 2020 Cuma

20:00 Yeni Malatyaspor - Ankaragücü (Fırat Aydınus)

8 Şubat 2020 Cumartesi

14:00 Konyaspor - Denizlispor (Volkan Bayarslan)

17:00 Gençlerbirliği - Trabzonspor (Hüseyin Göçek)

17:00 Beşiktaş - Gaziantep FK (Alper Ulusoy)

20:00 Fenerbahçe - Alanyaspor (Ümit Öztürk)

9 Şubat 2020 Pazar

13:30 Kayserispor - Antalyaspor (Koray Gençerler)

16:00 Sivasspor - Başakşehir (Halis Özkahya)

19:00 Kasımpaşa - Galatasaray (Mete Kalkavan)

10 Şubat 2020 Pazartesi

20:00 Göztepe - Çaykur Rizespor (Cüneyt Çakır)