Süper Lig Cemil Usta Sezonu 21. hafta maçlarıyla devam edecek. Bu maçlar için Türkiye Futbol Federasyonu atanan hakemleri açıkladı. MHK, geçtiğimiz hafta Trabzonspor-Fenerbahçe maçını yöneten Ali Palabıyık ve Galatasaray -Kayserispor maçını yöneten Zorbay Küçük'e bu hafta Süper Lig'de görev vermedi.
İşte Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler
7 Şubat 2020 Cuma
20:00 Yeni Malatyaspor - Ankaragücü (Fırat Aydınus)
8 Şubat 2020 Cumartesi
14:00 Konyaspor - Denizlispor (Volkan Bayarslan)
17:00 Gençlerbirliği - Trabzonspor (Hüseyin Göçek)
17:00 Beşiktaş - Gaziantep FK (Alper Ulusoy)
20:00 Fenerbahçe - Alanyaspor (Ümit Öztürk)
9 Şubat 2020 Pazar
13:30 Kayserispor - Antalyaspor (Koray Gençerler)
16:00 Sivasspor - Başakşehir (Halis Özkahya)
19:00 Kasımpaşa - Galatasaray (Mete Kalkavan)
10 Şubat 2020 Pazartesi
20:00 Göztepe - Çaykur Rizespor (Cüneyt Çakır)