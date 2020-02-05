Süper Lig'de 21. haftada oynanacak maçların hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

05 Şubat 2020, Çarşamba 12:53 Son Güncelleme:
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Süper Lig'de 21. haftada oynanacak maçların hakemleri belli oldu

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 21. hafta maçlarıyla devam edecek. Bu maçlar için Türkiye Futbol Federasyonu atanan hakemleri açıkladı. MHK, geçtiğimiz hafta Trabzonspor-Fenerbahçe maçını yöneten Ali Palabıyık ve Galatasaray -Kayserispor maçını yöneten Zorbay Küçük'e bu hafta Süper Lig'de görev vermedi.

İşte Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler

7 Şubat 2020 Cuma

20:00 Yeni Malatyaspor - Ankaragücü (Fırat Aydınus)

8 Şubat 2020 Cumartesi

14:00 Konyaspor - Denizlispor (Volkan Bayarslan)

17:00 Gençlerbirliği - Trabzonspor (Hüseyin Göçek)

17:00 Beşiktaş - Gaziantep FK (Alper Ulusoy)

20:00 Fenerbahçe - Alanyaspor (Ümit Öztürk)

9 Şubat 2020 Pazar

13:30 Kayserispor - Antalyaspor (Koray Gençerler)

16:00 Sivasspor - Başakşehir (Halis Özkahya)

19:00 Kasımpaşa - Galatasaray (Mete Kalkavan)

10 Şubat 2020 Pazartesi

20:00 Göztepe - Çaykur Rizespor (Cüneyt Çakır)

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