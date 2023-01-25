Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden açıklandı.
Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri:
Beşiktaş -Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Hatayspor-Trabzonspor: Zorbay Küçük
Giresunspor- Galatasaray : Bahattin Şimşek
Fenerbahçe -Kasımpaşa: Volkan Bayarslan
Sivasspor-Adana Demirspor: Burak Pakkan
Ankaragücü-Gaziantep FK: Mert Güzenge
Antalyaspor-Ümraniyespor: Direnç Tonusluoğlu
İstanbulspor-Kayserispor: Murat Erdoğan
Başakşehir-Konyaspor: Suat Arslanboğa