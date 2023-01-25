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Süper Lig'de 21. hafta hakemleri açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

25 Ocak 2023, Çarşamba 13:51 Son Güncelleme:
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Süper Lig'de 21. hafta hakemleri açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden açıklandı. 

Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri:

Beşiktaş -Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

Hatayspor-Trabzonspor: Zorbay Küçük

Giresunspor- Galatasaray : Bahattin Şimşek

Fenerbahçe -Kasımpaşa: Volkan Bayarslan

Sivasspor-Adana Demirspor: Burak Pakkan

Ankaragücü-Gaziantep FK: Mert Güzenge

Antalyaspor-Ümraniyespor: Direnç Tonusluoğlu

İstanbulspor-Kayserispor: Murat Erdoğan

Başakşehir-Konyaspor: Suat Arslanboğa

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