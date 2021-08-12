Süper Lig’de 2021/2022 sezonunun başlamasına sadece 1 gün kalırken, Misli.com ekibinden Serkan Çalışır, 4 büyüklerin sezon öncesi durumlarını, transferlerini ve geçen sezonki sayısal performanslarını sizler için değerlendirdi.

BEŞİKTAŞ JK

Pandemi sebebiyle oldukça zor geçen sezonu çifte kupayla kapatan Sergen Yalçın’ın ekibi, hiç şüphesiz ki taraftarlarını çok mutlu etti. Sezon öncesinde çeşitli spekülasyonlar olsa da yönetim, Sergen Yalçın’la yeniden anlaştı. Süper Lig ve Türkiye Kupası’nın yanı sıra Şampiyonlar Ligi grup maçları nedeniyle çok daha zor geçecek olan sezon düşünüldüğünde bir an önce takımı daha da güçlendirmek adına transfer sezonunda yoğun şekilde çalışmalar hala yapılıyor.

Geçen sezonki kadroda kiralık olarak yer alan oyuncular olan Ghezzal ve Rosier’den iki kupaya direkt etkisi olan performanslar alındı. Bu iki isimden Rosier’in bonservisi alındı ancak takımın ofansif gücüne müthiş bir katkı yapan Cezayirli oyuncunun kulübü Leicester City anlaşmak kolay olmadı. Ligin başlangıç haftasına girilirken imzalar atılırken taraftarlar büyük bir “Oh” çekti. Ligin son haftalarında sakatlığı nedeniyle oynayamayan Aboubakar da Nasr ile anlaştı. Cenk Tosun, Everton’a geri dönerken, yurt dışına gitmek isteyen Dorukhan Toköz de istediği kontratı bulamayınca Trabzonspor ile anlaştı.

Hücum hattına Larin’in yanına milli takımın da golcüsü Kenan Karaman getirildi. Atiba ve de Souza’nın bulunduğu orta alana tecrübeli Mehmet Topal ve Alanyaspor ile iyi bir sezon geçiren Salih Uçan hamleleri yapıldı. Özellikle savunmanın göbeğinde, hücumun hattının her iki kanadında takviyelere ihtiyaç var. Alex Teixeira transferinin geç sonuçlanması nedeniyle ilk haftalarda forma giyemeyecek ancak sezonun geri kalanı için takımına büyük güç katacaktır.

Gelenler: Salih Uçan – Alanyaspor, Alex Teixeira – kulüpsüz, Rachide Ghezzal – Leicester City, Kenan Karaman – F. Düsseldorf, Mehmet Topal – Başakşehir

Gidenler: Vincent Aboubakar – Nasr, Dorukhan Toköz – Trabzonspor, Alpay Çelebi – Kocaelispor (kiralık), Rachid Ghezzal – Leicester City (kiralık), Valentin Rosier – Sporting CP (kiralık), Cenk Tosun – Everton (kiralık)

Geçen Sezon Neler Yaptı?

2,23 adet – Ligde maç başına en fazla gol atan takım

3,20 adet – Ligde maç başına rakiplerine en az isabetli şu ürettiren takım

28 kez – Ligde maçları en fazla 2,5 gol üstüne giden takım

3 adet – Ligde gol atamadığı maç sayısı en az olan takım

7 kez – Ligde maçları en az Toplam 0-1 Gol biten 3 takımdan biri

20 kez – Ligde 61-75 dakikaları arasında en fazla gol atan takım

20 kez – Ligde son 15 dakika ve uzatmalarda en çok gol yiyen 4 takımdan biri

FENERBAHÇE

Geçen sezon son haftalarda yaşanan amansız şampiyonluk yarışında evindeki Sivasspor yenilgisiyle büyük bir fırsat kaçıran Fenerbahçe , o maçı kazanmış olsaydı 2013/14 sezonunda bu yana gelen şampiyonluk hasretine son vermiş olacaktı. Başkan Ali Koç, Emre Belözoğlu ile devam etmeyeceğini açıkladıktan sonra bu sezon takımı daha önce 2015 ve 2016 yılları arasında takımın başında 61 maça çıkan Vitor Pereira’yı getirdi. Portekiz teknik adam gelişinden kısa süre sonra sert rüzgarlar estirirken Caner Erkin başta olmak üzere Sinan, Sadık, Oğuz Kağan, Kemal Ademi ve Thiam gibi isimleri kadro dışı bıraktı. Performansı beğenilmeyen bazı isimlerin de ayrılması bekleniyor.

Transfer döneminde en dikkat çekici hamlelerden birisi Serdar Dursun oldu. Ülkemizde birçok takımda top koşturduktan sonra Fatih Karagümrük’te yıldızı parlayan golcü isim, sonrasında Bundesliga 2’de golleriyle çok başarılı oldu. Bu başarı onun Fenerbahçe’ye gelmesini sağladı. Bitiriciliğiyle takımın hücum gücüne önemli katkı vermesi bekleniyor. Bursaspor ve Kasımpaşa’dan genç isimler Burak Kapacak ve Çağtay Kurukalıp takıma dahil edildi. Samatta’nın bonservisi zorunlu olarak alındı ve 4 yılda ödenecek ancak onun da performansı beğenilmediği için ayrılması söz konusu. Savunmanın göbeğine Portekizli hocanın, Çin Süper Ligi’nden yakından tanıdığı Güney Kore’li Min-Jae Kim monte edildi. Caulker’ın ayrılması söz konusu olduğudan önemli bir hamle olarak değerlendirilebilir. Gökhan Gönül’ün kadroda düşünülmemesi sonrasında Çaykur Rizespor’a gidişiyle birlikte savunmanın sağında Sangare’ye alternatif bir isim getirilmesi şart gibi. Orta alanda geçen sezon Ozan’ın savaşçı kimliğinin yanı sıra hücum performansıyla Pelkas’a destek oluşu önemliydi. Bu sezon Mesut Özil’den daha fazla sorumluluk alarak katkı vermesi beklendiği aşikar.

Gelenler: Burak Kapacak – Bursaspor, Çağtay Kurukalıp – Kasımpaşa, Mbwana Samatta – Aston Villa, Steven Caulker – Alanyaspor, Serdar Dursun - Darmstadt

Gidenler: Michael Frey – Royal Antwerp, Deniz Türüç – Başakşehir, Ömer Beyaz – Stuttgart, Harun Tekin – Kasımpaşa, Gökhan Gönül – Çaykur Rizespor, Barış Alıcı – Gençlerbirliği, Papiss Demba Cisse – Kulüpsüz.

Geçen Sezon Neler Yaptı?

6,98 adet – Ligde maç başına en fazla korner kullanan takım

10 kez – Ligde rakiplerine en fazla kırmızı kart gördüren takım

17 kez – Ligde maçlarının ilk yarıları en fazla 1,5 Gol Üstü biten takım

22 kez – Ligde maçları en fazla Toplam 2-3 gol biten takım

34 kez – Ligde attıkları 72 golün 34’ünü her iki yarının son 15 dakikasında attı (%47)

GALATASARAY

Geçen sezon girdikleri amansız şampiyonluk yarışından ikinci sırada kalan Galatasaray , bu sezon artık 2 yıllık araya son vermek niyetinde. Yazın başkan seçilen Burak Elmas, 1997’de PAF takımı sorumlusu olarak göreve başladığı Sarı Kırmızılılarda bu sezon şampiyon olabilmek adına kolları sıvadı. Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim’in ekibi sezonu erken açarken Şampiyonlar Ligi’nde PSV Eindhoven karşısında hazır gözükmeyerek elendiler.

Transfer sezonunda özellikle değişen yabancı kuralını düşünerek kaliteli yerli oyunculara yönelmeye çalıştılar. Bu doğrultuda Berkan Kutlu, Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Barış Yılmaz’ı kadroya kattılar. Savunma tarafında Ryan Donk, Martin Linnes, Marcelo Saracchi ve Şener Özbayraklı’nın takımdan ayrılmaları sonrasında ise boşlukları Patrick van Aanholt, Sacha Boey ve Victor Nelsson ile doldurdular. Luyindama’nın durumuna göre savunmanın göbeğine bir hamle daha gelebilir. Nelsson ile birlikte yaz transfer döneminin en pahalı transferlerinden olan Alexandru Cicaldau ise geçen sezon Universitatea Craiova’da 12 gol ve 4 asistle oynamıştı. Bu iki isimden taraftarlar çok şey bekleyecekler.

Bütün bu transferlerin sonucunda önemli miktarda para harcayan yönetim, maliyetleri yüksek olan Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli ile görüşme yaparak kendilerine kulüp bulmlarını istedi. Bu noktada çözüme kavuşulabilirse maliyetlerde önemli miktarda azalma olacak ve olası takviyeler için de kaynak yaratılabilecek.

Gelenler: Alexandru Cicaldau – Univ. Craiova, Berkan Kutlu – Alanyaspor, Barış Yılmaz – Keçiörengücü Sacha Boey – Rennes, Patrick van Aanholt – Crystal Palace, Aytaç Kara – Kasımpaşa, Alpaslan Öztürk - Göztepe

Gidenler: Metehan Mertöz – Eyüpspor, Şener Özbayraklı – Başakşehir, Emirhan Civelek – İskenderunspor, Abdulsamed Karnucu – Tuzlaspor (kiralık), Jimmy Durmaz – Fatih Karagümrük, Emin Bayram - Boluspor (kiralık), Okan Koçuk - Giresunspor (kiralık), Martin Linnes, Ryan Donk – Kulüpsüz, Marcelo Saracchi – RB Leipzig (kiralık), Peter Etebo – Stoke City (kiralık), Halil Dervişoğlu - Brentford (kiralık), Henry Onyekuru - Monaco (kiralık), Gedson Fernandes - Benfica (kiralık)

Geçen Sezon Neler Yaptı?

0,90 adet – Ligde maç başına en az gol yiyen takım

19 kez – Ligde maçların ilk devresini en fazla önde kapatan takım

5 kez – Ligde maçların ilk devresini en az geride kapatan takım

17 kez – Ligde gol yemediği maç sayısı en fazla olan takım

41 kez – Ligde attıkları 80 golün 41’ini her iki yarının son 15 dakikasında attı (%51,2)

10 kez – Ligde en fazla golü yediği zaman aralığı 76-90+

TRABZONSPOR

Geçen sezona kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor, Abdullah Avcı’nın takımın başına gelmesinden sonra toparlanıp iyi seri yakalayıp şampiyonluk yarışında iddialı konuma gelmişti ancak Mart ayıyla birlikte başlayan puan kayıpları sonrasında Bordo-Mavililer hedeften uzaklaştılar. Bu sezon özellikle yapılan transfer hamlelerinden sonra şampiyonluk yarışından her sezon olan iddiaları daha güçlü şekilde haykırdıkları kesin.

Özellikle Marek Hamsik ve Gervinho transferleri taraftarları iyice havaya sokmuş durumda. İkilinin İtalya Serie A’da yakaladıkları başarıyı Karadeniz Fırtınası için sergilemesi bekleniyor. Geçen sezon Parma’da çok üretken olamasa da önceki sezon neler yapabileceğini gösteren Cornelius’la birlikte hücum güçleri daha da artmış durumda. Onların yanı sıra Kasımpaşa’dan Fode Koita, Beşiktaş ’tan Dorukhan Toköz, Çaykur Rizespor’dan İsmail Köybaşı hamleleri muhakkak fayda sağlayacaktır.

Ayrılan isimler arasında en önemlisi hiç şüphesiz ki Caleb Ekuban. Ayrıca Marlon’un ayrılışı sonrasında sol bek pozisyonuna bir tane daha oyuncu getirilmesi şart gözüküyor. Baker ve Flavio’nun da ayrılışları sonrasında da yine orta alana takviye yapılması yerinde olacaktır. Bütün yaz Uğurcan Çakır’ın Avrupa’nın önemli kulüperinden birine transferi konuşuldu ve hala da devam ediyor. Bu durum gerçekleşirse iyi bir kaleci getirmek zorunluluk haline gelecek. Savunmanın göbeği için de uzun sezon düşünüldüğünde yerli bir alternatif olası sakatlık-ceza durumları açısından iyi olacaktır.

Gelenler: Andreas Cornelius – Parma, İsmail Köybaşı – Çaykur Rizespor, Bengali-Fode Koita – Kasımpaşa, Dorukhan Toköz – Beşiktaş, Gervinho – Parma, Bruno Peres – Roma, Marek Hamsik – IFK Göteborg

Gidenler: Behlül Aydın – Şanlıurfaspor (kiralık), Ahmet Eren – Karacabey Belediye, Abdurrahim Dursun – Boluspor (kiralık), Kamil Ahmet Çörekçi – Hatayspor, Ahmet Canbaz – BB Erzurumspor, Kerem Baykuş – Hekimoğlu Trabzon (kiralık), Taha Tunç, Furkan Tütüncü – Nazilli Belediye, Anıl Başaran, Safa Kınalı – Tuzlaspor, Majid Hosseini – Kayserispor, Marlon – Fluminense (kiralık), Benik Afobe (kiralık), Lewis Baker (kiralık)

Geçen Sezon Neler Yaptı?

6 kez – Ligde ilk yarılarda sadece 6 maçı yenik kapadı

%23 – Ligde defansif isabetli şut etkinliği en düşük takım (Maç başına kalesine gelen isabetli şut/Maç başına yediği gol)

6 adet – Ligde sadece 6 maçın ilk devresinde 2 gol atıldı

14 kez – Ligde maçları en az 2,5 Gol Üstüne giden takım

3 kez – Ligde ilk 15 dakikalarda en az gol atann 2. takım

2 kez - Ligde ilk 15 dakikalarda en az gol yiyen 3 takımdan biri