Türk futbolunun senelerdir boşa harcadığı paralar, sonunda acı gerçeği tüm çıplaklığıyla karşımıza çıkardı. Türk'ünden yabancısına, hakeminden yöneticisine kadar vasatlaşan Türk futbolu artık Doğu Avrupa 'nın futbola uzak kalan ülkeleri gibi hem Şampiyonlar Ligi hem de UEFA Avrupa Ligi için ön eleme turu oynamak zorunda kalacak. Bir zamanlar "Acaba Fransa'yı geçip Avrupa'nın 5 büyük liginden biri olur muyuz?" diye düşündüğümüz, adı "Süper" olan ama içi boş kalmış ligimizin şampiyonu, artık Şampiyonlar Ligi'ne ön elemesiz gidemeyecek!

Konferans Ligi'ne bile ön elemeyle!

Hatta yeni dönemin Intertoto kupası sayılan ve 2021/2022'de başlaması plânlanan Konferans Ligi'ne gitmeye hak kazanacak olan 3. ve 4. sırayı alan takımlarımız bu turnuva için de ön eleme oynayacaklar. UEFA Konferans Ligi'nin öncelik olarak, UEFA sıralama listesindeki alt seviyedeki ligler ve takımlar için düzenlendiği biliniyor!

Yıllarca UEFA Avrupa Ligi'ni küçümsedik!

UEFA Avrupa Ligi'ne katılan takımlarımız yıllarca bu turnuvanın yol masraflarının bile fazla olduğunu, lig maçlarının çok daha önemli bir konumda bulunduğunu söyleyip durdular. Dolayısıyla bu turnuvayı hep küçümsedik. Sonunda da Aralık ayında burada takımımız kalmayacak hale geldik.

Avrupa seviyesine ulaşamadık!

İç çekişmeler, hakem tartışmaları, boşa harcanan paralar, batan kulüpler, Milli Takım 'ın istikrarsızlığı derken Avrupa'nın gerisinde kaldık. Yusuf Yazıcı, Ozan Kabak, Merih Demiral, Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü gibi istisnalar dışında Avrupa'ya oyuncu gönderemedik. Altyapılarımızdan hala oyuncu çıkmıyor. Türk futbolu göz göre göre eriyor.

Bu sezon da garanti değil!

Bu sezonki Süper Lig şampiyonunun durumu, Şampiyonlar Ligi şampiyonunun kendi ligindeki sıralamasına göre belli olacak. Eğer bu takım, kendi liginde de Devler Ligi'ne gitmeye hak kazanırsa Türkiye şampiyonu takım (2020-21) direkt olarak Devler Ligi gruplarına katılabilecek. Ancak bu durum gerçekleşmezse 2020/2021 şampiyonumuz da direkt olarak turnuvaya katılamayacak.

Hakan Ateşler / Fanatik.com.tr