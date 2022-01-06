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Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı

Son dakika... Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

06 Ocak 2022, Perşembe 12:07 Son Güncelleme:
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Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 20. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Ligin 20'nci haftasında görev alacak hakemler şöyle: 

7 OCAK CUMA 

20:00 Trabzonspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Fırat Aydınus)

8 OCAK CUMARTESİ 

13:30 Gaziantep FK - Vavacars Fatih Karagümrük (Zorbay Küçük)

16:00 Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir FK (Mustafa Kürşad Filiz)

16:00 Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor (Sarper Barış Saka)

19:00 Galatasaray  - GZT Giresunspor (Arda Kardeşler)

9 OCAK PAZAR

13:30 İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor (Cüneyt Çakır)

16:00 Göztepe - Fraport Tav Antalyaspor (Hüseyin Göçek)   

16:00 Yukatel Kayserispor - Altay (Yaşar Kemal Uğurlu)

19:00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş (Alper Ulusoy)

10 OCAK PAZARTESİ 

20:00 Fenerbahçe  - Adana Demirspor (Halil Umut Meler)

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