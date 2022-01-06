Süper Lig'de 20. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.
Ligin 20'nci haftasında görev alacak hakemler şöyle:
7 OCAK CUMA
20:00 Trabzonspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Fırat Aydınus)
8 OCAK CUMARTESİ
13:30 Gaziantep FK - Vavacars Fatih Karagümrük (Zorbay Küçük)
16:00 Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir FK (Mustafa Kürşad Filiz)
16:00 Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor (Sarper Barış Saka)
19:00 Galatasaray - GZT Giresunspor (Arda Kardeşler)
9 OCAK PAZAR
13:30 İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor (Cüneyt Çakır)
16:00 Göztepe - Fraport Tav Antalyaspor (Hüseyin Göçek)
16:00 Yukatel Kayserispor - Altay (Yaşar Kemal Uğurlu)
19:00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş (Alper Ulusoy)
10 OCAK PAZARTESİ
20:00 Fenerbahçe - Adana Demirspor (Halil Umut Meler)