Süper Lig’de 2. randevu

Aslan o maçı 2-0 kazandı. Türkiye Kupası’nda ise 2013- 2014’teki 4. Tur maçında Galatasaray, rakibini penaltılarla geçmeyi başardı.

Ligin en az gol yiyeni

Süper Lig’de geride kalan 27 haftada sadece 22 gol yiyen Galatasaray, bu alanda sezonun en başarılı takımı konumunda. Cim Bom bu süreçte rakip filelere ise 44 gol göndermeyi başardı.

Galatasaray kampa girdi

Gaziantep maçı hazırlıklarını dün akşam yapılan antrenmanla tamamlayan Sarı-Kırmızılı futbolcular, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girdi.