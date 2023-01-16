Süper Lig'de Hatayspor'u 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdüre Galatasaray 'ı Gaziantep FK'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe takip ediyor. 19. haftanın seyirci sayısı ise belli oldu. Ligde lider olan Galatasaray, taraftar sayısında da lider olarak kapattı.

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En fazla Galatasaray taraftarı

Süper Lig'in 19. haftasında en fazla taraftar sayısı Galatasaray-Hatayspor maçında oldu. NEF Arena'da oynanan karşılaşmayı 42901 biletli seyirci izledi.

En düşük İstanbul derbisi

Süper Lig'in 19. haftasında Ümraniyespor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumunda oynanan karşılaşmayı 1399 seyirci takip etti. Zorlu karşılaşmayı konuk ekip İstanbulspor 2-0 kazandı.

Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçı ikinci sırada

Trabzonspor'un kendi sahasında 1-0 kazandığı Başakşehir karşılaşması 19. haftanın en fazla ikinci seyircili karşılaşması oldu. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı 29767 seyirci takip etti.

Konyaspor - Beşiktaş maçına 21757 seyirci geldi

Josef de Souza'nın son dakikada attığı golle Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş, 19. haftada Konya'ya konuk oldu. Zorlu karşılaşmayı 21757 seyirci takip etti.





Adana Demirspor, seyircileri gelmeye devam ediyor

Süper Lig'de Adana Demirspor'un kendi sahasında konuk ettiği Ankaragücü karşılaşmasına 18917 taraftar geldi. Adana Demirspor, kendi sahasında oynadığı karşılaşmalarda dolu tribünlere oynamaya devam ediyor. Mavi-Şimşekler kendi sahasında Ankara temsilcisini 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Gaziantep FK- Fenerbahçe maçına 13426 taraftar

Fenerbahçe'nin zorlu Gaziantep FK deplasmanında 3 puan ile ayrıldığı karşılaşmayı 13426 taraftar takip etti. Gaziantep FK, bu sezon kendi sahasında oynadığı bir karşılaşmada en fazla taraftar sayısına Fenerbahçe maçıyla ulaştı. (Ajansspor)