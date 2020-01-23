Süper Lig’de 19. hafta yarın başlıyor

Süper Lig’de 19. hafta heyecanı başlıyor. Ligde haftanın açılış maçında Gençlerbirliği, yarın Gaziantep FK’yi ağırlayacak.

23 Ocak 2020, Perşembe 10:46 Son Güncelleme:
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Süper Lig’de 19. hafta yarın başlıyor

Süper Lig’de 19. haftanın açılış maçında Gençlerbirliği, yarın Gaziantep FK’yi ağırlayacak. Eryaman Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 19. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

     20.00 Gençlerbirliği-Gaziantep FK (Eryaman)

25 Ocak Cumartesi:

     14.00 Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

     17.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

     20.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)

26 Ocak Pazar:

     13.30 Yukatel Denizlispor-Antalyaspor (Denizli Atatürk)

     16.00 Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel)

     19.00 İttifak Holding Konyaspor- Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)

27 Ocak Pazartesi:

     20.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor (Yeni 4 Eylül)

     20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor (Yeni Malatya)

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