Süper Lig'de 19. hafta hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

24 Ocak 2019, Perşembe 12:23 Son Güncelleme:
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Süper Lig'de 19. hafta hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın, 26 Ocak Cumartesi, 27 Ocak Pazar ve 28 Ocak Pazartesi günü oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şöyle: 

Yarın 

20.30 Beşiktaş - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mustafa Öğretmenoğlu 

26 Ocak Cumartesi 

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Bursaspor: Yaşar Kemal Uğurlu 

19.00 Göztepe - Galatasaray: Bülent Yıldırım 

27 Ocak Pazar 

13.30 Çaykur Rizespor - Akhisarspor: Suat Arslanboğa 

16.00 Atiker Konyaspor - Antalyaspor: Volkan Bayarslan 

19.00 Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor: Alper Ulusoy 

28 Ocak Pazartesi 

20.00 Fenerbahçe - Evkur Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık 

20.00 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa: Mete Kalkavan 

20.00 MKE Ankaragücü - Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya 

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