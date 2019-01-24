Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın, 26 Ocak Cumartesi, 27 Ocak Pazar ve 28 Ocak Pazartesi günü oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

20.30 Beşiktaş - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mustafa Öğretmenoğlu

26 Ocak Cumartesi

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Bursaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Göztepe - Galatasaray: Bülent Yıldırım

27 Ocak Pazar

13.30 Çaykur Rizespor - Akhisarspor: Suat Arslanboğa

16.00 Atiker Konyaspor - Antalyaspor: Volkan Bayarslan

19.00 Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor: Alper Ulusoy

28 Ocak Pazartesi

20.00 Fenerbahçe - Evkur Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık

20.00 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa: Mete Kalkavan

20.00 MKE Ankaragücü - Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya