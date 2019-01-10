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Süper Lig'de 18, 19 ve 20. hafta maçlarının programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesi aracılığıyla 2018/19 Lefter Küçükandonyadis sezonunun 18, 19 ve 20. hafta maçlarının programını açıkladı.

10 Ocak 2019, Perşembe 18:13 Son Güncelleme:
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Süper Lig'de 18, 19 ve 20. hafta maçlarının programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesi aracılığıyla 2018/19 Lefter Küçükandonyadis sezonunun 18, 19 ve 20. hafta maçlarının programını açıkladı. Karşılaşmaların programları şu şekilde:



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