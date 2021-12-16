Süper Lig'de 17. hafta heyecanı yarın, 18 ve 19 Aralık tarihlerinde oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında GZT Giresunspor, Altay'ı konuk edecek. Bu hafta derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş , Kadıköy'de mücadele edecek. Lider Trabzonspor da Hatayspor'u ağırlayacak. Galatasaray ise sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
Spor Toto Süper Lig'de 17. haftanın programı şöyle:
17 Aralık Cuma
20.00 GZT Giresunspor - Altay
18 Aralık Cumartesi
13.30 Kasımpaşa - D. G. Sivasspor
16.00 Trabzonspor - A. Hatayspor
16.00 İ. H. Konyaspor - F. T. Antalyaspor
19.00 A. Alanyaspor - Adana Demirspor
19.00 Galatasaray - Medipol Başakşehir
19 Aralık Pazar
13.30 Çaykur Rizespor - Ö. K. Yeni Malatyaspor
16.00 Göztepe - V. Fatih Karagümrük
16.00 Y. Kayserispor - Gaziantep FK
19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş