Süper Lig'de 17. hafta heyecanı yarın, 18 ve 19 Aralık tarihlerinde oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında GZT Giresunspor, Altay'ı konuk edecek. Bu hafta derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş , Kadıköy'de mücadele edecek. Lider Trabzonspor da Hatayspor'u ağırlayacak. Galatasaray ise sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'de 17. haftanın programı şöyle:

17 Aralık Cuma

20.00 GZT Giresunspor - Altay

18 Aralık Cumartesi

13.30 Kasımpaşa - D. G. Sivasspor

16.00 Trabzonspor - A. Hatayspor

16.00 İ. H. Konyaspor - F. T. Antalyaspor

19.00 A. Alanyaspor - Adana Demirspor

19.00 Galatasaray - Medipol Başakşehir

19 Aralık Pazar

13.30 Çaykur Rizespor - Ö. K. Yeni Malatyaspor

16.00 Göztepe - V. Fatih Karagümrük

16.00 Y. Kayserispor - Gaziantep FK

19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş