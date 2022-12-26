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Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. MHK, Gaziantep FK-Beşiktaş maçının hakemi Atilla Karaoğlan'a hafta arasında görev vermedi.

26 Aralık 2022, Pazartesi 12:11 Son Güncelleme:
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Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

Gaziantep FK - Beşiktaş maçında verdiği kararlarla tepki toplayan Atilla Karaoğlan'a 16. haftada maç verilmedi.

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta heyecanı yarın, 28 Aralık Çarşamba ve 29 Aralık Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu karşılaşmalarda görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.

16. haftanın programı ve hakemler şöyle:

Yarın

17.00 MKE Ankaragücü - Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz

17.00 Medipol Başakşehir - FTA Antalyaspor: Halil Umut Meler

20.00 Fenerbahçe - Hatayspor: Sarper Barış Saka

28 Aralık Çarşamba

17.00 Corendon Alanyaspor - Kayserispor: Tugay Kaan Numanoğlu

17.00 İstanbulspor - Kasımpaşa: Suat Arslanboğa

20.00 Fatih Karagümrük - Trabzonspor: Ümit Öztürk

29 Aralık Perşembe

17.00 Sivasspor - Galatasaray : Erkan Özdamar

17.00 Giresunspor - Gaziantep FK: Zorbay Küçük

20.00 Beşiktaş - Adana Demirspor: Ali Şansalan

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