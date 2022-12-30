Süper Lig’de 16. hafta ev sahiplerine yaradı

Süper Lig’in 16. haftasında oynanan 9 maçta toplam 28 gol atıldı. Geçtiğimiz hafta liderlik koltuğuna oturan Galatasaray , Sivasspor deplasmanında uzatma dakikalarında kazandı. Fenerbahçe , Hatayspor’u farklı mağlup ederek zirve yarışını sürdürürken, Medipol Başakşehir ise üst üste 2. galibiyetini elde etti.

Galatasaray 90+5’te galibiyete uzandı

Ligde 15. hafta liderliğe ulaşan Galatasaray, bu hafta Sivasspor'a konuk oldu. Mücadelede 1-0 öne geçen sarı-kırmızılar, son anlara 1-1’lik eşitlikle girdi. 90+5. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın golüyle 2-1 kazanan Galatasaray, ligde üst üste 5. galibiyetini elde ederken, puanını 33 yaptı ve 2023'e lider girmeyi garantiledi.

Fenerbahçe’den Hatay’a farklı tarife

Kadıköy’de Hatayspor'la karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 4-0 mağlup ederek hanesine 3 puan yazdırdı. Sarı-lacivertliler, bu sezon bir Süper Lig maçında en fazla isabetli şut (15) çeken takım olurken, 15 maç sonunda gol sayısını da 40’a çıkarttı.

Başakşehir seriye başladı

Hafta sonu Ümraniyespor’u 3-1 mağlup eden Başakşehir, ligin 16. haftasında da Antalyaspor’u konuk etti. Rakibini 2-0’lık skorla geçen turuncu-lacivertliler, üst üste 2. galibiyetini alarak 30 puana ulaştı.

Beşiktaş ’a tek gol yetti

Gaziantep deplasmanından 1 puanla dönen Beşiktaş, haftanın kapanış müsabakasında Adana Demirspor ile karşılaştı. Vodafone Park’ta rakibini 1-0'la geçen siyah-beyazlılar, galibiyet hasretini sonlandırırken, puanını da 26’ya yükseltti. Ligde 11 maç sonra kaybeden Adana ekibi ise 27 puanda kaldı.

Trabzonspor, Olimpiyat Stadı'nda farklı kaybetti

Fenerbahçe galibiyeti sonrası moral bulan Trabzonspor, İstanbul’da Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan ve iki kırmızı kartın çıktığı mücadelede ev sahibi ekip, rakibini 4-1 mağlup etti. 26 puanlı bordo-mavililer, bu sezon 3. yenilgisini yaşadı.

Ateş hattında son durum

Fenerbahçe’ye farklı kaybeden Hatayspor, 15 puanla 16. sırada yer alırken, haftayı puansız kapatan Sivasspor da 14 puanla 17. sırada bulunuyor. Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup ederek ligde 7 maçlık mağlubiyet serisini sonlandıran İstanbulspor, puanını 11’e yükseltti. Ankaragücü'nü 2-1 yenen Ümraniyespor ise 10 puanla ligde son sırada bulunuyor.

İşte haftanın maçları ve sonuçları:

MKE Ankaragücü: 1 - Ümraniyespor: 2

Medipol Başakşehir: 2 - FT Antalyaspor: 0

Fenerbahçe: 4 - Hatayspor: 0

Alanyaspor: 3 - Kayserispor: 1

İstanbulspor: 2 - Kasımpaşa: 1

Fatih Karagümrük: 4 - Trabzonspor: 1

Giresunspor: 2 - Gaziantep FK: 1

DG Sivasspor: 1 - Galatasaray: 2

Beşiktaş: 1 - Adana Demirspor: 0

İHA