Süper Lig'in 14. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Ligde 29 puanla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe , sahasında Giresunspor'u konuk edecek. Beşiktaş derbisini kazanarak ligde büyük bir moral bulan ve zirve mücadelesi veren Galatasaray , haftanın zorlu karşılaşmasına çıkıyor. Sarı kırmızılılar, deplasmanda Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir'e konuk olacak.

Geçen haftayı Galatasaray deplasmanında 2-1 mağlup kapatan Beşiktaş, bu hafta sahasında Nuri Şahin'li Antalyaspor karşısına çıkacak. Geçtiğimiz hafta sahasında zorlu rakibi Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor ise Ankaragücü deplasmanında 3 puan arayacak.

Bu maçlar öncesinde Merkez Hakem Kurulu, ligin 14. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemlerini tayin etti.





İŞTE SÜPER LİG'DE 14. HAFTA MAÇLARINI YÖNETECEK HAKEMLER:

11 Kasım Cuma

20:00 Alanyaspor - Adana Demirspor (Çağdaş Altay)

20:00 Ankaragücü - Trabzonspor (Mete Kalkavan)

12 Kasım Cumartesi

14:30 Sivasspor - Ümraniyespor (Yaşar Kemal Uğurlu)

17:00 Fenerbahçe - Giresunspor (Arda Kardeşler)

20:00 Başakşehir - Galatasaray (Atilla Karaoğlan)

13 Kasım Pazar

14:30 Fatih Karagümrük - Gaziantep FK (Mustafa Kürşad Filiz)

17:00 İstanbulspor - Hatayspor (Mert Güzenge)

17:00 Kayserispor - Konayspor (Kadir Sağlam)

20:00 Beşiktaş - Aantalyaspor (Bahattin Şimşek)



