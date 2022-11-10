Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıkladı
Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Haftanın önemli karşılaşması olan Başakşehir - Galatasaray maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. İşte haftanın maçlarını yönetecek hakemler...
Süper Lig'in 14. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Ligde 29 puanla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe , sahasında Giresunspor'u konuk edecek. Beşiktaş derbisini kazanarak ligde büyük bir moral bulan ve zirve mücadelesi veren Galatasaray , haftanın zorlu karşılaşmasına çıkıyor. Sarı kırmızılılar, deplasmanda Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir'e konuk olacak.
Geçen haftayı Galatasaray deplasmanında 2-1 mağlup kapatan Beşiktaş, bu hafta sahasında Nuri Şahin'li Antalyaspor karşısına çıkacak. Geçtiğimiz hafta sahasında zorlu rakibi Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor ise Ankaragücü deplasmanında 3 puan arayacak.
Bu maçlar öncesinde Merkez Hakem Kurulu, ligin 14. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemlerini tayin etti.
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İŞTE SÜPER LİG'DE 14. HAFTA MAÇLARINI YÖNETECEK HAKEMLER:
11 Kasım Cuma
20:00 Alanyaspor - Adana Demirspor (Çağdaş Altay)
20:00 Ankaragücü - Trabzonspor (Mete Kalkavan)
12 Kasım Cumartesi
14:30 Sivasspor - Ümraniyespor (Yaşar Kemal Uğurlu)
17:00 Fenerbahçe - Giresunspor (Arda Kardeşler)
20:00 Başakşehir - Galatasaray (Atilla Karaoğlan)
13 Kasım Pazar
14:30 Fatih Karagümrük - Gaziantep FK (Mustafa Kürşad Filiz)
17:00 İstanbulspor - Hatayspor (Mert Güzenge)
17:00 Kayserispor - Konayspor (Kadir Sağlam)
20:00 Beşiktaş - Aantalyaspor (Bahattin Şimşek)