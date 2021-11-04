Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 12. haftanın programı şöyle:
Yarın:
20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Kalyon)
20.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)
6 Kasım Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-GZT Giresunspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Altay (Antalya)
19.00 Beşiktaş -Trabzonspor (Vodafone Park)
7 Kasım Pazar:
13.30 Göztepe-İttifak Holding Konyaspor (Gürsel Aksel)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük- Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Adana)
19.00 Fenerbahçe -Yukatel Kayserispor (Ülker)
AA