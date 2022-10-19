Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 11. haftanın hakemlerini açıkladı. Yapay Zekayla Geliştirilmiş Dijital Atama yöntemiyle maçlarda görev yapacak hakemler belirlendi.
İşte o isimler...
Fenerbahçe -Başakşehir: Zorbay Küçük
Trabzon-Sivas: Abdulkadir Bitigen
Galatasaray -Alanya: Ali Palabıyık
Hatay- Beşiktaş : Kadir Sağlam
Antalyaspor-İstanbulspor: Ümit Öztürk
Ümraniyespor-Karagümrük: Mert Güzenge
Kasımpaşa-Kayserispor: Mustafa Kürşad Filiz
Adana Demirspor-Konyaspor: Hüseyin Göçek
Giresunspor-Ankaragücü: Suat Arslanboğa