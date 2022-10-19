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Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 11. haftanın hakemlerini açıkladı. Yapay Zekayla Geliştirilmiş Dijital Atama yöntemiyle maçlarda görev yapacak hakemler belirlendi. İşte o isimler...

19 Ekim 2022, Çarşamba 19:06 Son Güncelleme:
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Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 11. haftanın hakemlerini açıkladı. Yapay Zekayla Geliştirilmiş Dijital Atama yöntemiyle maçlarda görev yapacak hakemler belirlendi.

İşte o isimler...

Fenerbahçe -Başakşehir: Zorbay Küçük

Trabzon-Sivas: Abdulkadir Bitigen

Galatasaray -Alanya: Ali Palabıyık

Hatay- Beşiktaş : Kadir Sağlam

Antalyaspor-İstanbulspor: Ümit Öztürk

Ümraniyespor-Karagümrük: Mert Güzenge

Kasımpaşa-Kayserispor: Mustafa Kürşad Filiz

Adana Demirspor-Konyaspor: Hüseyin Göçek

Giresunspor-Ankaragücü: Suat Arslanboğa

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