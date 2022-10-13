Süper Lig'de 9 hafta geride kalırken en çok dikkat çeken noktalardan birisi de kaleci performansları oldu. Özellikle Türk futbolunun ve Milli Takımımız'ın gözbebeği olan Uğurcan Çakır, Altay Bayındır ve Ersin Destanoğlu'nun yaşadığı düşüş rakamlara da çok açık şekilde yansımış durumda.

ÜÇÜ DE SEZONA İSTEDİĞİ GİBİ BAŞLAYAMADI

Geçtiğimiz sezon müthiş performansıyla Trabzonspor 'un şampiyonluğunun mimarı olan Uğurcan bu sezona istediği başlangıcı yapamadı. Tecrübeli kalecinin geçtiğimiz sezona göre kurtarış yüzdesi 79'dan 56'ya, maç başına yaptığı kurtarış 3,4'ten 2'ye, pas yüzdesi de 62'den 59'a gerilemiş durumda.

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Benzer bir tablo Fenerbahçe 'nin genç kaptanı Altay Bayındır için de geçerli. Son oynanan Karagümrük maçında kalesinde 4 gol gören ve tribünlerin protestosuyla karşılaşan Altay'ın geçen sezona göre kurtarış yüzdesi 77'den 64'e, maç başına yaptığı kurtarış 2,8'den 2,3'e, pas yüzdesi de 67'den 66'ya geriledi.

Bir dönem sözleşme kriziyle gündeme oturan Beşiktaş 'ın yetenekli kalecisi Ersin Destanoğlu da ciddi düşüş içinde.

PAZAR GÜNÜ NE YAPACAKLAR?

Milli kalecinin kurtarış yüzdesi 65'ten 59'a indi. Ayrıca maç başına yaptığı kurtarış sayısı 2'den 1,4'e, pas yüzdesi de 75'ten 69'a düştü. Pazar günü Dolmabahçe'de oynanacak olan Beşiktaş- Trabzonspor maçında Ersin ve Uğurcan'ın göstereceği performans merakla bekleniyor. (Takvim)





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