Süper Lig zirvesi!

Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Alpay Azap önceki gün, “Haziran’da liglerin başlatılması gerçekçi gibi duruyor” ifadelerini kullandı. Dünya Sağlık Örgütü’nden, “Türkiye’de vaka sayıları dengeye oturmaya başladı, iyimserlik içerisindeyiz” açıklaması geldi. UEFA İcra Komitesi’nin dünkü toplantısında, tatil edilen liglerin Ağustos’un ilk haftasına kadar tamamlanması yönünde tavsiye kararı çıktı.

Süper Lig’in yeniden başlamasıyla ilgili bugün kritik bir toplantı yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Futbol Federayonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ile kulüp başkanları telekonferans yöntemiyle görüşecek. Toplantıda, Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Alpay Azap ve Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) açıklamaları ışığında liglerin Ağustos ayının ilk haftasında bitirilmesini tavsiye eden UEFA İcra Komitesi’nin kararı değerlendirilecek. Saat 14.00’te başlayacak olan telekonferansta, TFF ve kulüplerin yaptıkları çalışmaların raporları dikkate alınarak Haziran ayının ortasında başlaması öngörülen ligle ilgili takvim çalışması yapılacak.