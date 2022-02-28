Türkiye Futbol Federasyonu, 2022-23 ve devam eden futbol sezonlarını kapsayan Süper Lig ve 1. Lig müsabakaları için düzenlenecek yayın ihalesinde ilk olarak 36 tanesi yurt dışından olmak üzere toplamda 46 firmanın şartnameyi aldığını duyurdu. Teklif veren firmalarla daha önce 2 kez yapılan görüşmede uzlaşamayan ve teklifleri yetersiz bulunan TFF ile Kulüpler Birliği, ''Gerekirse Süper Lig TV’yi biz kurarız” açıklamasıyla rest çekmişti.

Bu sezon 2 milyar 650 milyon TL yayın geliri olan kulüplerin beklentisinin 3 milyar TL olduğu gelen haberler arasındayken ihale komisyonu geçtiğimiz günlerde tekrar Kulüpler Birliği ile durum değerlendirmesi yaptı. TFF de yayın ihalesiyle ilgili nihai kararını bugün verdi.

Digiturk'ün tüm paketleri kapsayan teklifi kabul edilmedi

Digiturk'ün tüm paketleri kapsayan teklifi (2.105.000.000+KDV) kabul edilmedi. Paket 1-A içerisinde yer alan hakların ihale dışında bırakılmasına karar verildi. TFF'den yapılan açıklamada, "Paket 1"de yer alan; 1-B, 1-C, 1-D, 1-E, 1-F ve "Paket 2" ile Paket 3 için en yüksek teklifi yapan Digiturk'e 7 Mart'a kadar süre verildi. Belirlenen süre sonunda Yayın Hakkı Sözleşmesi'nin imzalanmaması halinde en yüksek ikinci teklifi veren TRT ve Saran Medya'ya da bir hafta süre verildiği duyuruldu.

Hangi pakette neler var?

PAKET 1-A: 8'i hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 210 (2022-23 sezonu için 238 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları

PAKET 1-B: 4'ü hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 60 (2022-23 sezonu için 68 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları

PAKET 1-C: 4'ü hafta içine denk gelen derbi olmak üzere, 36 hafta içi Süper Lig maçının canlı yayını hakları

PAKET 1-D: TFF 1. Lig maçlarının canlı yayın hakları ve özetleriyle Süper Lig maçlarının geniş özetleriyle haber amaçlı görüntü hakları

PAKET 1-E: Dijital platformlardan Süper Lig kısa özet hakları

PAKET 1-F: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının radyo yayın hakları

PAKET 2: Süper Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında canlı yayın hakkı

PAKET 3: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında düşük çözünürlüklü olarak İnternet TV ve GSM şebekeleri canlı yayın hakkı

PAKET 4: Paket 1, Paket 2 ve Paket 3'e giren yayın haklarının tamamı

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Yayın İhale Komisyonu, 28.02.2022 tarihinde saat 15:00'te Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Çayağzı Köyü Riva/Beykoz/İstanbul adresinde toplanarak bu güne kadar gelen tüm teklifleri değerlendirmiştir.

Yayın İhalesi Komisyonu oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

1. Komisyonun ihale danışmanı olan IMG Media'nın önerisi, devam eden pandemi sürecinin makro ekonomik koşulların belirsizliğini artırtması sebebiyle ihaleye gelen 3 sezonluk teklifleri değerlendirerek 3 sezon için ihale edilmesine;

2. Tüm paketleri kapsayan Paket 4'e tek teklif Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. (kısaca Digiturk) tarafından 2.105.000.000+KDV olarak verilmiştir. Bu tutarın 2021-2022 futbol sezonu yayın hakları bedeli ve geçmiş yıllara göre ödenen bedellerden düşük olması, önceki dönemlerde Digituk ile ilişkilerde yaşanan sorunlar, Kulüplerimizin ve Federasyonumuzun kamuoyunda ve toplantılarda bu bedeli kabul etmeyeceklerini beyan etmeleri sebebiyle söz konusu teklifin kabul edilememesine ve teklif verene yazılı olarak bildirilmesine;

3. Ancak yayın hakkı gelirlerinin özellikle Anadolu Kulüpleri başta olmak üzere tüm Kulüpler için en önemli gelir kaynağı olması ve yayın haklarının merkezi olarak pazarlanmasında Türk Futbolunun, kulüplerin ve TFF'nin menfaatlerine öncelik verilerek yayın ihalesi kapsamında ihaleye çıkılan paketlere gelen teklifler değerlendirilmiş olup; bu kapsamda;

A. Paket 4 kapsamında Digiturk tarafından Paket 1-A için belirlenen yayın bedelinin (810.000.000 TL + KDV) dışında başka İstekli'ler tarafından Paket 1-A'ya teklif verilmemiş olduğundan; Paket 1-A kapsamındaki müsabakaların içerisinde 8 adet derbi müsabakasının olması, Paket 1-A yayın hakkını alan kuruluşun haftanın birinci ve üçüncü müsabakalarını seçim hakkı olması ve buna bağlı olarak yayın hakkı sahibi olacak kuruluşun reklam ve abonelik sayılarının diğer paketlere oranla gelirlerinin daha yüksek olacağı ve müsabaka adet ve ağırlığının daha yüksek olacağı göz önünde bulundurulduğunda Paket 1-A içerisinde yer alan hakların ihale dışında bırakılmasına ve Paket 1-A ile ilgili daha sonra gerekli çalışmaların yapılmasına;

B. Paket 4 kapsamında Digiturk tarafından Paket 1-B için kırılımda belirtilen yayın bedelinin (500.000.000 TL + KDV) tutarı üzerinden ihale şartnamesi koşullarında ve şartname ekinde yer alan Yayın Hakkı Sözleşmesinin imzalanması için Digiturk'e 07.03.2022 tarihi saat 17:00'ye kadar süre verilmesine, belirlenen süre sonunda Yayın Hakkı Sözleşmesi'nin imzalanmaması halinde en yüksek ikinci teklifi veren Saran Uluslararası Film. Org. Rek. Tic. Paz. A.Ş. (kısaca Saran) (324.000.000 TL + KDV)'a Yayın Hakkı Sözleşmesi imzalanması için bir hafta süre verilmesine,

C. Paket 4 kapsamında Digiturk tarafından Paket 1-C için kırılımda belirtilen yayın bedelinin (140.000.000 TL + KDV) tutarı üzerinden ihale şartnamesi koşullarında ve şartname ekinde yer alan Yayın Hakkı Sözleşmesi imzalanması için Digiturk'e 07.03.2022 tarihi saat 17:00'ye kadar süre verilmesine, belirlenen süre sonunda Yayın Hakkı Sözleşmesi'nin imzalanmaması halinde en yüksek ikinci teklifi veren Saran Uluslararası Film. Org. Rek. Tic. Paz. A.Ş. (kısaca Saran) (30.375.000 TL + KDV)'a Yayın Hakkı Sözleşmesi imzalanması için bir hafta süre verilmesine,

D. Paket 4 kapsamında Digiturk tarafından Paket 1-D için kırılımda belirtilen yayın bedelinin (330.000.000 TL + KDV) tutarı üzerinden ihale şartnamesi koşullarında ve şartname ekinde yer alan Yayın Hakkı Sözleşmesi imzalanması için Digiturk'e 07.03.2022 tarihi saat 17:00'ye kadar süre verilmesine, belirlenen süre sonunda Yayın Hakkı Sözleşmesi'nin imzalanmaması halinde en yüksek ikinci teklifi veren TRT (190.400.000 TL + KDV)'ye Yayın Hakkı Sözleşmesi imzalanması için bir hafta süre verilmesine, TRT'nin belirlenen süre sonunda Yayın Hakkı Sözleşmesi'nin imzalanmaması halinde en yüksek üçüncü teklifi veren Saran Uluslararası Film. Org. Rek. Tic. Paz. A.Ş. (kısaca Saran) (168.7500.000 TL + KDV)'ye Yayın Hakkı Sözleşmesi imzalanması için bir hafta süre verilmesine,

E. Paket 4 kapsamında Digiturk tarafından Paket 1-E için kırılımda belirtilen yayın bedelinin (30.000.000 TL + KDV tutarı üzerinden ihale şartnamesi koşullarında ve şartname ekinde yer alan Yayın Hakkı Sözleşmesi imzalanması için Digiturk'e 07.03.2022 tarihi saat 17:00'ye kadar süre verilmesine, belirlenen süre sonunda Yayın Hakkı Sözleşmesi'nin imzalanmaması halinde en yüksek ikinci teklifi veren Saran Uluslararası Film. Org. Rek. Tic. Paz. A.Ş. (kısaca Saran) (16.200.000 TL + KDV)'a Yayın Hakkı Sözleşmesi imzalanması için bir hafta süre verilmesine,

F. Paket 4 kapsamında yer alan Paket 1-B, 1-C, 1-D, 1-E'nin Sözleşmeleri'nin diğer İstekliler ile imzalanmaması ve bu paketlere ilişkin Sözleşmelerin hepsinin Saran ile imzalanması halinde Saran tarafından teklif edilen 553.500.000 TL + KDV üzerinden Sözleşme imzalanması için Saran'a bir hafta süre verilmesine;

G. Paket 4 kapsamında Digiturk tarafından Paket 1-F için kırılımda belirtilen yayın bedelinin (15.000.000 TL + KDV) tutarı üzerinden ihale şartnamesi koşullarında ve şartname ekinde yer alan Yayın Hakkı Sözleşmesi imzalanması için Digiturk'e 07.03.2022 tarihi saat 17:00'ye kadar süre verilmesine, belirlenen süre sonunda Yayın Hakkı Sözleşmesi'nin imzalanmaması halinde en yüksek ikinci teklifi veren TRT (4.080.000 TL + KDV)'ye Yayın Hakkı Sözleşmesi imzalanması için bir hafta süre verilmesine,

H. Paket 4 kapsamında Digiturk tarafından Paket 2 için kırılımda belirtilen yayın bedelinin (140.000.000 TL + KDV tutarı üzerinden ihale şartnamesi koşullarında ve şartname ekinde yer alan Yayın Hakkı Sözleşmesi imzalanması için Digiturk'e 07.03.2022 tarihi saat 17:00'ye kadar süre verilmesine, belirlenen süre sonunda Yayın Hakkı Sözleşmesi'nin imzalanmaması halinde en yüksek ikinci teklifi veren Saran Uluslararası Film. Org. Rek. Tic. Paz. A.Ş. (kısaca Saran) (5.000.000 USD + KDV)'a Yayın Hakkı Sözleşmesi imzalanması için bir hafta süre verilmesine,

İ. Paket 4 kapsamında Digiturk tarafından Paket 3 için kırılımda belirtilen yayın bedelinin (140.000.000 TL + KDV) tutarı üzerinden ihale şartnamesi koşullarında ve şartname ekinde yer alan Yayın Hakkı Sözleşmesi imzalanması için Digiturk'e 07.03.2022 tarihi saat 17:00'ye kadar süre verilmesine, belirlenen süre sonunda Yayın Hakkı Sözleşmesi'nin imzalanmaması halinde en yüksek ikinci teklifi veren Saran Uluslararası Film. Org. Rek. Tic. Paz. A.Ş. (kısaca Saran) (6.000.000 USD + KDV)'a Yayın Hakkı Sözleşmesi imzalanması için bir hafta süre verilmesine, Saran'ın belirlenen süre sonunda Yayın Hakkı Sözleşmesi'nin imzalanmaması halinde en yüksek üçüncü teklifi veren Stats Perform (5.000.0000 USD + KDV)'ye Yayın Hakkı Sözleşmesi imzalanması için bir hafta süre verilmesine,

J. Paket 4 kapsamında yer alan Paket 2 ve 3'ün Sözleşmelerinin Digiturk ile imzalanmaması ve bu paketlere ilişkin Sözleşmelerin hepsinin Saran ile imzalanması halinde Saran tarafından teklif edilen 12.000.000 USD + KDV üzerinden Sözleşme imzalanması için Saran'a bir hafta süre verilmesine;

karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Türkiye Futbol Federasyonu